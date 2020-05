Piráti chtějí přerušení EET až do Babišových 100. narozenin

Praha - Zatímco vláda navrhuje pozastavení elektronické evidence tržeb do konce letošního roku, opoziční poslanci dnes ve Sněmovně navrhli odklady ještě delší. Nejdelší přerušení EET navrhli Piráti, a to až do 2. září 2054. Toho dne bude mít 100. narozeniny premiér Andrej Babiš (ANO) a jak řekl poslanec Pirátů Mikuláš Ferjenčík, poslanci mu tím chtějí dát dárek. Poslanci by měli o vládní předloze hlasovat dnes odpoledne. Někteří poslanci chtějí opět EET zrušit, ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) ji naopak hájí.

Parlament už koncem března schválil jeden odklad EET, který měl trvat tři měsíce po skončení nouzového stavu. Žádný podnikatel tak už nyní nemusí elektronicky evidovat své tržby a úřady tuto povinnost ani nekontrolují. Vláda nyní přišla s dalším návrhem, který přerušuje EET do konce roku. Důvodem pro odklad je podle vlády snaha nezatěžovat podnikatele po dobu epidemie koronaviru.

"S ohledem na nastalou situaci se nepředpokládají po danou přechodnou dobu významnější negativní dopady na státní rozpočet," stojí v důvodové zprávě. Poslankyně STAN Věra Kovářová položila otázku, k čemu tedy EET existuje, když její vypnutí nebude znamenat významnější dopady. Usoudila, že nenastanou ani významnější přínosy, až evidence začne opět fungovat. Jan Skopeček (ODS) označil EET za kouli na noze podnikatelů. Čísla o jejím přínosu jsou podle něj vycucaná z prstu a nikdy se je nepodařilo prokázat.

S návrhem na nejdelší přerušení EET přišel pirátský poslanec Ferjenčík. "Dejme Andreji Babišovi dárek ke stým narozeninám a odložme EET do roku 2054," prohlásil. Že by se EET opět spustila v den Babišových stých narozenin považuje za přiměřené. Řekl, že původně zvažoval přerušení do 25. února 2048, tedy do stého výročí komunistického převratu v Československu.

Poslanec SPD Jan Hrnčíř navrhl prodloužit lhůtu, po kterou nebude EET fungovat, až do poloviny příštího roku. Kovářová chce přerušení až do konce příštího roku. Předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura navrhl odložit spuštění 3. a 4. vlny EET, tedy rozšíření na zbývající obory činnosti, až na 1. ledna 2022, případně tuto poslední fázi zrušit. Závěrečná fáze EET měla nastat letos 1. května, ale dříve schválený zákon ji odložil na dobu tří měsíců po skončení nouzového stavu.

V dalším pozměňovacím návrhu chce Stanjura prodloužit přerušení EET do konce roku 2021, nebo 2022. Jeho stranický kolega Jan Skopeček chce přerušit EET na období jednoho roku po ukončení nouzového stavu vyhlášeného letos 12. března.

Občanští demokraté opět navrhli zrušit celou evidenci tržeb. Je to podle nich zbytečné represivní opatření. Předchozí pokusy zrušit EET ve Sněmovně neuspěly.

Schillerová návrhy na zrušení EET opět odmítla. Evidence tržeb je ochranou poctivých podnikatelů, kterých je drtivá většina, před těmi nepoctivými, kteří kazí konkurenční prostředí, řekla. Narovnání podnikatelského prostředí bylo jedním z hlavních argumentů bývalé vlády při prosazování EET v minulém volebním období.