Piráti chtějí, aby vláda upravila strategii Lesů ČR

Praha - Pirátská strana vyzvala premiéra Andreje Babiše (ANO), aby vrátil ministerstvu zemědělství k dopracování strategii státního podniku Lesy ČR. Dokument obsahuje sérii podstatných vad a nesrovnalostí, uvedla dnes strana v tiskové zprávě. Piráti kritizují také způsob předložení dokumentu, který má vláda zařazen v části programu pro informaci a zpětně by měl platit od loňského září do konce roku 2024. Podle ministerstva zemědělství by dopracování dokumentu nepřineslo nic nového.

Lesy ČR by podle strategie měly hospodařit se ztrátou až do roku 2023, dostat by se z ní měly o rok později. Předloni měl podnik zisk 70 milionů korun, zatímco v předchozích letech se zisky podniku pohybovaly v miliardách. V ČR je již několik let kůrovcová kalamita. Cena dříví klesla natolik, že stát vyplácí dotace nestátním hospodářům, aby měli peníze na novou výsadbu, protože z prodeje dříví se do zisku nedostanou.

"Dopracování dokumentu by znamenalo pouze rozšíření argumentace v analytické části, nepřineslo by nic nového do rozvojových cílů Lesů ČR na dané období," uvedlo ministerstvo zemědělství. Analytickou část lze podle něj rozvést při případném projednání v Parlamentu. Ministerstvo se také ohradilo proti tomu, že půjde o zpětnou platnost strategie. Nabyla platnosti schválením dozorčí radou Lesů ČR v souladu se zákonem o státním podniku, napsal mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý.

Piráti tvrdí, že strategie zamlčuje podstatné skutečnosti a zcela postrádá vysvětlení problémů podniku. Podle strany dokument manipulativně popisuje příčiny extrémního propadu cen dřeva. "Grafy uvedené v dokumentu odhalují, že u Lesů ČR došlo ve srovnání s rokem 2014 do roku 2019 k propadu cen dříví o 46 až o 76 procent. Takto extrémní propad nemá racionální vysvětlení a neodpovídá ani vývoji na středoevropském trhu se dřevem," uvedl poslanec Radek Holomčík.

V Bavorsku bylo snížení cen u smrkové kulatiny ve stejném období 19 procent, dodal Holomčík. "Není ani známo, že by k tak extrémním propadům cen dřeva došlo u Vojenských lesů a statků ČR. Autoři strategie by měli nejprve řádně vysvětlit, proč je vývoj u Lesů ČR natolik odlišný a teprve po forenzní diagnóze příčin navrhovat vládě léčbu v podobě plánu ztrátového hospodaření či vydávání dluhopisů," uvedl.

Ministerstvo zemědělství oponuje, že ceny u Lesů ČR nelze srovnávat s Bavorskem ani Vojenskými lesy a statky ČR. V Česku a Bavorsku je s ohledem na rozdíl v kapacitě dřevozpracovatelů odlišná míra přetlaku dříví na trhu, do hospodaření Lesů ČR se navíc podle ministerstva promítají požadavky, jako je zastavení úmyslných těžeb a rozsáhlé ukládání kůrovcového dřeva.

U Lesů ČR a vojenských lesů nelze ceny srovnávat, protože mají rozdílné obchodní strategie, uvedlo ministerstvo. Lesy ČR uzavírají převážně komplexní smlouvy, podle kterých pro ně lesnické firmy dřevo těží i dále samy prodávají. Vojenské lesy a statky ČR podle ministerstva obchodují s dřívím dlouhodobě ve své režii a také v řádově nižším objemu.

Babiš by měl podle Pirátů dokument ministerstvu zemědělství vrátit a uložit ministrovi Miroslavu Tomanovi (za ČSSD) řádné dopracování strategie zejména v části, která se zabývá příčinami dosavadního špatného hospodaření. "Na nekorektním popisu příčin problémů nelze stavět kvalitní strategická a koncepční rozhodnutí. Na špatných základech lze stavět jen špatná rozhodnutí, kterých bylo v Lesích ČR v posledních letech učiněno nespočet," dodal Holomčík.

Podle strategie by měl být podnik v roce 2019 ve ztrátě 990 milionů korun, letos by měla ztráta činit 1,9 miliardy korun, v roce 2021 pak 969 milionů, o rok později 475 milionů korun a v posledním ztrátovém roce 248 milionů. V roce 2024 by se měla státní firma dostat do zisku 409 milionů Kč. Do fondu zakladatele, jehož prostřednictvím v minulosti společnost odváděla peníze do státního rozpočtu, by se nemělo do roku 2024 dávat nic.

Lesy ČR obhospodařují zhruba 45 procent českých lesů a 86 procent lesů ve státní správě. Starají se o 37.000 kilometrů lesních cest.