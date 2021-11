Piráti budou přes víkend hlasovat o nominaci Šalomouna do vlády

Ilustrační foto - O post ministra pro legislativu se asi bude místo šéfa pirátského poslaneckého klubu Jakuba Michálka ucházet za Piráty nestraník, třebíčský advokát Michal Šalomoun (na snímku z 11. září 2018). Uvedlo to 16. listopadu několik médií na základě anonymních zdrojů.

Ilustrační foto - O post ministra pro legislativu se asi bude místo šéfa pirátského poslaneckého klubu Jakuba Michálka ucházet za Piráty nestraník, třebíčský advokát Michal Šalomoun (na snímku z 11. září 2018). Uvedlo to 16. listopadu několik médií na základě anonymních zdrojů. ČTK/Pavlíček Luboš

Praha - Členové České pirátské strany budou v on-line hlasování od pátku do pondělí rozhodovat o nominaci advokáta Michala Šalomouna do funkce ministra pro legislativu, který povede i Legislativní radu vlády. ČTK to dnes sdělila mluvčí strany Karolína Sadílková. Zbývající kandidáty strana schválila na jaře před představením vládního týmu koalice Pirátů se Starosty a nezávislými (STAN).

Seznam ministrů předal ve středu prezidentovi Miloši Zemanovi kandidát na premiéra Petr Fiala (ODS). Vedle Šalomouna mají Piráty v kabinetu zastupovat předseda strany Ivan Bartoš, který bude vicepremiérem pro digitalizaci a ministrem pro místní rozvoj, a bývalý poslanec Jan Lipavský, který by měl stanout v čele diplomacie.

Bartoš i Lipavský jsou součástí vládního týmu, který představili Piráti a STAN v předvolební kampani. Šalomoun musí absolvovat hlasování, protože se mezi kandidáty dostal až v posledním týdnu poté, co se nominace na ministra pro legislativu vzdal šéf pirátských poslanců Jakub Michálek. Ten svým krokem reagoval na debatu straníků o kumulaci funkcí.

Šalomoun není členem strany, ale už dříve za Piráty kandidoval. Je advokátem se specializací na autorské právo v umění, externě vyučuje na Právnické fakulta Masarykovy univerzity. Politické funkce v současnosti nezastává, v letech 2010 až 2014 byl jako nestraník zastupitelem Třebíče zvoleným za Věci veřejné.

Hlasovat o ministerské nominaci budou Piráti podobným způsobem, jako o uplynulém víkendu hlasovali o koaliční smlouvě koalic Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN. V on-line anketě dostanou všichni členové strany čas k hlasování od pátečního rána do pondělního večera. Vstup do vlády Piráti schválili většinou 82,1 procenta hlasujících.

Zeman předpokládá, že bude vetovat návrh na jednoho ministra nově vznikající vlády. Jméno neuvedl, kandidáta ale osobně nezná, řekl ve středu televizi Nova. Aby nemusel vetovat celou vládu, Fialovi navrhne, aby dotčený úřad řídil nebo řízením pověřil jiného člena vlády. Fiala nominaci měnit neplánuje. Server iDNES. cz a rádio Frekvence 1 s odvoláním na své zdroje uvedly, že Zeman má výhrady k pirátskému kandidátovi na ministra zahraničí Lipavskému.