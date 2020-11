Philipsen vyhrál nejdelší etapu Vuelty, vedení si hlídá Roglič

Puebla de Sanabria (Španělsko) - Belgický cyklista Jasper Philipsen si v hromadném dojezdu dospurtoval pro vítězství v nejdelší etapě letošní Vuelty. V závěru 230,8 km dlouhé patnácté etapy porazil německého sprintera Pascala Ackermanna a vybojoval první výhru na Grand Tour. Červený dres lídra průběžného pořadí drží před závěrečnými třemi dny Slovinec Primož Roglič.

Peloton dojel zhruba 20 kilometrů před cílem v nevlídném mlhavém počasí skupinku uprchlíků, která strávila v úniku přes 190 km. Jako poslední se v protivětru pokoušel samostatně uspět Ital Mattia Cattaneo, i jeho ale hlavní pole tři kilometry před koncem pohltilo a ke slovu přišli spurtéři.

Dvaadvacetiletý Philipsen si v cílové rovince, která nabídla závěrečný sprint do kopce, svůj nástup nejlépe načasoval a dostal se před Ackermanna. Třetí skončil další německý cyklista Jannik Steimle.

"Je to úžasné. Ani nedokážu popsat, jakou mám z toho vítězství radost. Hodně to pro mne znamená. Celou Vueltu jsem čekal na správnou chvíli a dneska to přišlo nečekaně," řekl jezdec stáje SAE Team Emirates Philipsen.

Favorité na celkové prvenství si hlídali své pozice v hlavním pelotonu. Obhájce titulu Roglič dál vede o 39 sekund před Ekvádorcem Richardem Carapazem, třetí Brit Hugh Carthy ztrácí 47 sekund.

Čeští cyklisté dojeli až v dalších skupinách za hlavním polem. Jan Hirt byl klasifikován s odstupem 8:30 za vítězem na 103. místě, Zdeněk Štybar den po bronzovém úspěchu v úniku nabral manko 12:24.

"Byl to těžký den. Jsem vážně rád, že už to máme za sebou. Jelo se rychlé tempo, skoro celý den, a k tomu ta zima a déšť. Je za námi dlouhý a těžký den," ulevil si Roglič, kterého čekají před dojezdem do Madridu poslední dvě výzvy.

V pátek je na programu 162 kilometrů dlouhá horská etapa s dvěma vrcholy druhé a první kategorie, cíl ale bude následovat až po 36 km dlouhém sjezdu. Poslední prověrka, která ještě může zamíchat konečným pořadím, je připravena na sobotu, kdy etapa vyvrcholí náročným stoupáním na Alto de la Covatilla (1965 metrů nad mořem).

Cyklistický závod Vuelta - 15. etapa (Mos - Puebla de Sanabria, 230,8 km):

1. Philipsen (Belg./SAE Team Emirates) 6:22:36, 2. Ackermann (Něm./Bora-hansgrohe), 3. Steimle (Něm./Deceuninck-Quick-Step), 4. Wright (Brit./Bahrajn-McLaren), 5. Smith (N. Zél./Mitchelton-Scott), 6. Van Rensburg (JAR/NTT), 7. Cort (Dán./EF), 8. Godon (Fr./AG2R La Mondiale), 9. Dewulf (Belg./Lotto-Soudal), 10. Mörköv (Dán./Deceuninck-Quick-Step) všichni stejný čas, ...103. Hirt (ČR/CCC) -8:30, 119. Štybar (ČR/Deceuninck-Quick Step) -12:24.

Průběžné pořadí: 1. Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) 60:19:41, 2. Carapaz (Ekv./Ineos Grenadiers) -39, 3. Carthy (Brit./EF Pro Cycling) -47, 4. D. Martin (Ir./Israel Start-Up Nation ) -1:42, 5. Mas (Šp./Movistar) -3:23, 6. Poels (Niz./Bahrajn-McLaren) -6:15, 7. Grossschartner (Rak./Bora-hansgrohe) -7:14, 8. Valverde (Šp./Movistar) -8:39, 9. Vlasov (Rus./Astana) -8:48, 10. De La Cruz (Šp./SAE Team Emirates) -9:23, ...44. Hirt -1:35:36, 104. Štybar -2:57:45.