Philadelphia je v NBA krok od postupu, Golden State snížili sérii se Sacramentem

New York - Basketbalisté Philadelphie zvítězili na hřišti Brooklynu 102:97, v osmifinále play off NBA vedou už 3:0 na zápasy a jediná výhra jim tak chybí k postupu. Obhájci titulu Golden State domácí výhrou 114:97 snížili sérii se Sacramentem na 1:2 na zápasy. Zasloužil se o to zejména Steph Curry s 36 body. Phoenix využil absence klíčového hráče Los Angeles Clippers Kawhiho Leonarda a výhrou 129:124 se ujal vedení v sérii 2:1 na zápasy.

Brooklyn se snažil dělat vše pro to, aby se udržel v boji o postup, a pokoušel se rozhodit soupeře agresivní hrou. To částečně fungovalo, jelikož bývalý hráč Nets James Harden byl ve třetí čtvrtině vyloučen za úder do oblasti rozkroku a Joel Embiid nebyl ve své kůži. Nejlepší střelec soutěže dal jen 14 bodů. Nakonec ale právě on zachránil výhru, když devět sekund před koncem zblokoval soupeře, který mohl srovnat skóre.

„Bylo jasně vidět, jaký domácí mají plán. Trefovat nás a frustrovat nás, abychom se nechali vyloučit. I já k tomu měl blízko, ale už jsem dospěl a staral jsem se jen o to, jak pomoc svému týmu,“ řekl Embiid.

V útoku pak zápas rozhodl Tyrese Maxey, který dal 25 bodů včetně klíčové trojky 44 sekund před koncem, která za vyrovnaného stavu poslala Philadelphii do vedení. Harden před vyloučením stihl 21 bodů. Nejlepším střelcem Brooklynu byl Mikal Bridges s 26 body.

Také Sacramento mělo šanci získat už třetí výhru, ale Golden State potvrdili, že doma jsou mnohem silnější. A to i bez Draymonda Greena, který nemohl hrát kvůli trestu za vyloučení v minulém zápase.

Ale Currymu absence tvůrce hry nevadila, jelikož ho dobře zastoupil Kevon Looney. Ten sice dal jen čtyři body, ale přidal 9 asistencí a 20 doskoků z toho devět v útoku. Curry vstřelil šest trojek a celkem 36 bodů, Andrew Wiggins 20 bodů a Warriors si v klidu hlídali vítězství. Sacramentu nestačilo ani 26 bodů, 9 doskoků a 9 asistencí De’Aarona Foxe.

Clippers se před zápasem dozvěděli, že kromě dlouhodobě zraněného Paula George nebudou mít k dispozici ani druhou hlavní hvězdu týmu Kawhiho Leonarda, který si poranil koleno. Přesto dokázali zmobilizovat síly a držet s Phoenixem krok. A to zejména díky Normanu Powellovi, jenž se blýskl 42 body včetně sedmi trojek. Russell Westbrook přidal 30 bodů a 11 asistencí.

Kdykoli jindy by to zřejmě stačilo na výhru, ale Phoenix byl proti. Především Devin Booker, který 45 body dovedl Suns k výhře znamenající vedení v sérii. Kevin Durant přispěl 28 body a v závěru potvrdil výhru čtyřmi trestnými hody.

Výsledky 1. kola play off NBA

Východní konference - 3. zápas:

Brooklyn - Philadelphia 97:102, stav série 0:3.

Západní konference - 3. zápasy:

Golden State - Sacramento 114:97, stav série 1:2; LA Clippers - Phoenix 124:129, stav série 1:2.