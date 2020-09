Petříček: Partneři z EU mají podporu ČR ve sporu s Tureckem

Praha - Česko vyjadřuje podporu partnerům z Evropské unie ve sporu Řecka a Turecka o průzkum možných ložisek energetických surovin ve východním Středomoří. Po dnešním jednání se svým řeckým protějškem Nikosem Dendiasem to řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Dendias uvedl, že by Řecko od EU potřebovalo, aby připravila sankční seznam tureckých představitelů. Měl by působit jako prevence, sankce by se neměly uvalit hned, dodal. Dendias také pozval Petříčka na návštěvu Atén.

Fotogalerie

Mezi Řeckem a Tureckem se v posledních týdnech rozhořel spor o průzkum možných energetických ložisek v moři a nárocích na ně. Řecko považuje krok Ankary za narušení své suverenity. Lídři EU budou o společné reakci na rostoucí napětí v oblasti jednat na mimořádném summitu příští týden.

"Naše pozice je, že očekáváme deeskalaci napětí v oblasti. Vyjadřujeme jasnou podporu našim partnerům v Evropské unii a chceme hledat cesty, jak pomoci dialogu, který by toto napětí mohl ukončit," uvedl Petříček. "Česká republika není zastáncem toho, abychom přijímali sankce pro sankce. Sdílím pohled mého řeckého kolegy, že bychom měli být připraveni s možným sankčním seznamem pro případ, že Turecko neukončí jednostranné kroky a neudělá vše pro to, aby situace deeskalovala," dodal.

"Česko je příznivcem dialogu mimo jiné i proto, že Turecko je náš spojenec v Severoatlantické alianci. Proto bychom chtěli pomoci našim evropským partnerům hledat cestu k zahájení dialogu, případně k využití mezinárodních nástrojů podle mezinárodního práva. Zároveň potřebujeme také diskusi o dlouhodobých vztazích s Tureckem. Musíme být připraveni nabídnout motivaci turecké straně. Je to významný partner. Není naším zájmem, aby mezi námi byl konflikt, ale zde jasně Česká republika stojí za svými partnery v Evropské unii," doplnil Petříček.

"Řecko je vždycky otevřeno dialogu s Tureckem ohledně pobřežních vod a exkluzivní ekonomické zóny, ale za předpokladu, že Turecko přestane s provokativním jednáním v oblasti. Potřebovali bychom od přátel v Evropské unii, aby byl vytvořen seznam sankcí, které by se neměly uvalit na Turecko hned, ale byly by jako ukázka sankcí, které by se mohly uvalit na Turecko, kdyby nepřestalo s nezákonným jednáním," poznamenal Dendias.

Petříček svému protějšku poděkoval za roli při ochraně vnější hranice EU. Podle Dendiase by se měl vytvořit program návratu migrantů nemajících právo na azyl v EU zpět do jejich zemí. "Cílem by bylo se pokusit řešit migrační problém tam, kde se vytváří. Mohli bychom použít finanční prostředky, které máme k dispozici, abychom mohli podporovat země, odkud pochází migrace," řekl Dendias.

Ministři hovořili také o situaci v Bělorusku po prezidentských volbách, kde týdny trvají protesty proti současné hlavě státu Alexandru Lukašenkovi. "Shodujeme se na tom, že naše podpora běloruské veřejnosti musí pokračovat," řekl Petříček.

Dalším tématem byl tábor Moria, který minulý týden zcela zničila série úmyslně založených požárů, když jeho obyvatelé protestovali proti nařízené karanténě kvůli koronaviru. Na pomoc Česko dá Řecku téměř 2,6 milionu korun.