Pět zemí je ochotno poskytnout tanky Leopard, tvrdí ukrajinský ministr

Kyjev - Kromě Polska a Finska další tři země neveřejně vyjádřily ochotu poskytnout Ukrajině tanky Leopard 2, pokud k tomu přivolí Německo, kde se tyto tanky vyrábějí, uvedl ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba, jehož vyjádření na toto téma citují ukrajinská média. Ukrajina se tak podle ministra nalézá "půl kroku" od získání těchto moderních západních tanků, které potřebuje k odražení ruské agrese.

"Francouzi takříkajíc zasadili první ránu do zdi z lehkého kolového tanku. Francouzi jsou chlapíci, udělali první krok," řekl Kuleba v narážce na rozhodnutí Paříže poskytnout Ukrajině lehká obrněná průzkumná vozidla AMX-10 RC, vyzbrojené kanónem ráže 105 mm. Tato šestikolová vozidla bývají označovány i jako stíhač tanků či lehký tank.

"Pak následovali Poláci. Přislíbené leopardy představují druhý krok. Povzbudil další země, které až dosud seděly ticho a šeptaly nám, že jsou připraveny předat leopardy, že jsou v principu také připraveny to udělat," řekl Kuleba.

Jako příklad uvedl Finsko. jehož představitelé již veřejně vyjádřili ochotu poskytnou Ukrajině menší počet tanků.

"Vím ještě o třech zemích, které jsou připraveny to udělat, ale ještě o tom nemluví, protože chtějí to nahlas prohlásit jedině až poté, co budou mít stoprocentní jistotu, že Němci řeknou, že jsou pro," řekl. Dodal, že spolu s Poskem a Finskem jde již o pět zemí ochotných předat Ukrajině tanky, které ale čekají na rozhodnutí Německa.

Kuleba doufá, že Ukrajina od západních partnerů obdrží dost tanků, aby to stačilo na vytvoření tankové brigády. To by podle agentury Unian teoreticky vyžadovalo přinejmenším 93 tanků ve třech praporech po 31 kusech.

Polský prezident Andrzej Duda ve středu ve Lvově oznámil, že Polsko se v rámci mezinárodní koalice rozhodlo předat Ukrajině rotu těchto tanků. Upozornil přitom, že předpokladem dodávky je splnění řady formálních požadavků, především souhlas Německa s reexportem. V jedné rotě obvykle bývá 14 tanků. Také finský prezident Sauli Niinistö ve čtvrtek agentuře STT řekl, že jeho země je ochotná předat tanky Leopard 2 Ukrajině za splnění jistých podmínek. Finský prezident dodal, že Finsko může poskytnout jen omezené množství těchto vozidel, protože potřebuje chránit vlastní hranici s Ruskem.

List Ukrajinska pravda dodal, že německá vláda sice v pátek uvedla, že Berlín zatím neobdržel žádnou oficiální žádost o souhlas s předáním tanků Leopard Ukrajině, ale podle zdrojů agentury Bloomberg by rozhodnutí o dodávkách západních tanků Ukrajině by spolková vláda mohla oznámit příští týden.

Spojené státy na 20. ledna svolaly na základnu v německém Ramsteinu další setkání představitelů zemí, které Ukrajině vojensky pomáhají. Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg v pondělí uvedl, že při jednání v Ramsteinu půjde o další dodávky zbraní na Ukrajinu.

Tanky Leopard 2 má ve výzbroji kromě německé, polské a finské armády také Dánsko, Norsko, Španělsko, Kanada, Švédsko. Nizozemsko, které dříve provozovalo stovky tanků, si v současnosti tanky Leopard 2 pronajímá od Německa. Řecko a Turecko se podle komentátorů nejspíše svých leopardů nevzdají vzhledem k napětí ve vzájemných vztazích.

Tanky Leopard 2 má obdržet také Česko a Slovensko jako náhradu za stroje T-72 a další výzbroj poskytnutou Ukrajině; loni obě země dostaly po jednom darovaném kusu. Na 44 objednaných tanků Leopard 2 v nejnovější verzi čeká Maďarsko, které si pro výcvik zatím pronajalo 12 tanků starší verze. Budapešť je ale proti dodávkám zbraní Ukrajině.