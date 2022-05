Pět litrů na auto. Ukrajinští motoristé se potýkají s nedostatkem paliv

Kyjev - Kvůli ruským náletům na sklady paliv a jedinou rafinérii ve městě Kremenčuk se Ukrajina ve třetím měsíci války palčivě potýká s nedostatkem pohonných hmot, upozornila agentura Unian. U některých benzinových stanic byl proto zaveden i příděl "nejvýše pět litrů na nádrž", jinde benzin či nafta nejsou vůbec.

Problém tkví i v tom, že ukrajinský trh byl dříve zásobován palivem hlavně z Ruska, Běloruska a přes námořní přístavy, zatímco od vypuknutí války se benzin a nafta dostávají na Ukrajinu výlučně pozemní cestou z Evropy.

Velmi častou otázkou se stalo, na které benzince mají palivo a jaký zde při tankování platí limit. "O ceně se už vůbec nikdo nebaví. Lidi jsou ochotni kupovat, přestože palivo citelně zdražilo," napsala agentura.

"Ve městě Rivne na každé druhé benzinové stanici není vůbec žádné palivo. Tam, kde je, je sortiment omezený na jeden či dva druhy. Nejčastěji bývá jen zkapalněný plyn," rozhořčují se uživatelé sociálních sítí.

"Včera jsem natankoval naftu za 50 hřiven (asi 39,70 Kč). Jsme šťastní jak blechy," pochlubil se řidič z města Černivci, který před časem kupoval naftu za 32 hřiven za litru (asi 25,40 Kč).

Palivové šílenství povzbudilo podvodníky, kteří prodávají neexistující palivo a padělané přídělové lístky, talony. Bezohlední šikulové v mnoha regionech začali na malých benzinkách prodávat nekvalitní palivu, lidové zvané šmurdjak, což původně bývala přezdívka pro nekvalitní lihovinu či ovocné víno. Tato pohonná směs rychle zničí každý motor.

Motoristé si stěžují, že některé firmy neumožňují koupit si palivo přímo na benzince, ale pouze prostřednictvím mobilních aplikací, které nastavují ceny citelně výše.

"Na benzínce mají ceník, ale palivo si koupíte jen přes aplikaci, která k ceně za každý litr přidává pět hřiven. Až válka skončí, zákazník bude hlasovat peněženkou," postěžoval si motorista v Kyjevské oblasti. Za deset litrů zaplatil skoro 480 hřiven, ačkoliv podle ceny vyvěšené na "totemu" měl zaplatit 428 hřiven. Když se ptal čerpadláře, proč je tomu tak, tak se žádného smysluplného vysvětlení nedočkal, ale jen posměchu: "Nekupujte, když se vám to nelíbí."

Velké řetězce benzinek omezily množství paliva, které lze jednorázově načerpat. Například na benzinkách OKKO dovolili stálým zákazníkům natankovat deset litrů benzinu či nafty. Kdo nemá věrnostní kartu, musí se spokojit s pěti litry. A další tankování je povoleno nejdříve za dvě hodiny.

Třeba dodat, že ukrajinské řetězce zásobují palivem kritickou infrastrukturu a armádní vozidla. Na zkapalněný plyn dosud žádná omezení nebyla zavedena.

Firmy vysvětlují, že limity jsou od toho, aby zabránily situaci, že palivo vůbec nezbude, a umožňují natankovat většímu množství aut.

Objevil se alternativní návrh dovolit tankovat plnou nádrž, ale při každém tankování by se muselo platit za 40 litrů, a to i v případě, že by se natankovalo méně. Ekonom Petro Černyšov argumentuje, že do několikahodinových front se často staví i řidiči, kteří v nádrži ještě mají 30 litrů, ale chtějí je pro každý případ doplnit. "Takové musíme z fronty vyhnat!" napsal a navrhl "chytrý přístup" umožňující tankovat 40 litrů. "Přijedeš, zaplatíš za 40 litrů, natankuješ, co se vejde. A co se nevejde, je tvůj problém. Nic nazpět nedostaneš. Přeplatek může benzinka poslat třeba na léčení dětí," usoudil expert.

Firmy slibují, že jakmile dorazí palivo z Evropy, omezení přehodnotí a zmírní. Vláda odhaduje, že se problém vyřeší v půli května, ale předpovídá, že ceny budou vyšší vzhledem k dražší logistice.

Je nutné také počítat s tím, že z trhu zmizí nejlevnější benzin s 92 oktany, který se v Evropě nevyskytuje. A ceny budou evropské, tedy o 60 procent vyšší, než bývaly před ruskou invazí. V Polsku litr nafty v průměru stojí v přepočtu 49 hřiven, v Litvě 53 hřiven, konstatoval Unian. A upozornil, že za nynější situace mnozí Ukrajinci ocenili zařízení, které umožňuje jejich vozu jezdit na plyn. Poptávka tak nejspíše neklesne ani poté, co na benzinkách bude zase benzin a nafta.