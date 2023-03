Pět let vězení uložil soud řidiči, jenž v Adršpachu usmrtil dva chodce a ujel

Náchod - Okresní soud v Náchodě vyměřil řidiči, který loni v srpnu v Adršpachu usmrtil dva chodce ve věku 29 a 49 let a z místa nehody ujel, pět let vězení. Jan Červenec se přiznal a činu litoval. Soud ho dnes potrestal za usmrcení z nedbalosti, neposkytnutí pomoci a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Je ve vězení za obdobnou trestnou činnost, odpykává si 25měsíční nepodmíněný trest, který se mu tak zvýší o dnes uložených pět let. Hrozilo mu až šest let vězení. Rozsudek ve věci viny a trestu je pravomocný.

"Jsem spokojen, vzdal jsem se proto odvolání. V zásadě lze říci, že se jedná o mnohonásobného recidivistu zejména z hlediska trestné činnosti v dopravě. Opakovaně mařil soudní zákazy řízení motorových vozidel a dokonce se v minulosti dopustil přečinu usmrcení z nedbalosti," řekl státní zástupce Vladimír Štěpánek.

V trestním rejstříků má Červenec přes deset záznamů, většina souvisí s mařením výkonu úředního rozhodnut a vykázání.

Muž dnes vinu přiznal, takzvaně prohlásil vinu a důkazy ve spisu tím označil za nesporné. Soud tak rozhodl, že další dokazování provádět nebude. Potrestal Července také zákazem řídit motorová vozidla po dobu osmi let, rovněž má zaplatit pozůstalým náhradu škody v celkové výši několika milionů korun.

"Je mi to strašně líto, nemělo se to stát. Psychicky na tom nejsem dobře, drží mě rodina, kamarádi. Byl to mžik, najednou rána, byl jsem v šoku, proto jsem ujel," řekl devětatřicetiletý Jan Červenec. Podle něj si všiml jednoho člověka, a to na poslední chvíli.

Podle soudu byla hlavní příčinou nehody nepřiměřená rychlost a technika jízdy. Ze znaleckého posudku z oboru dopravy také vyplynulo, že v době střetu v místě, kde byla nejvyšší povolená rychlost 50 km/h, jelo vozidlo rychlostí 83 až 88 km/h. Oba chodci, kteří se pohybovali uprostřed vozovky, byli podle znalců pod vlivem alkoholu. Podle soudu část viny za to, co se stalo, nesou také oni.

"Bohužel poškození šli tomu tak trochu naproti, nacházeli se uprostřed komunikace. Zavinění obžalovaného je přesto nesporné, na situaci začal reagovat pozdě," řekl Štěpánek. Podle něj by následky nebyly tak tragické, kdyby jel podle předpisů.

Nehoda se stala večer za deště 22. srpna 2022 u horního parkoviště v obci Adršpach poblíž vstupu do turisticky oblíbeného skalního města. Jan Červenec v době nehody v Adršpachu podle policie řídil auto i přes zákaz řízení platný až do roku 2027. Navíc byl v podmínce za smrt seniorky, kterou v roce 2016 srazil autem při couvání. Od nehody v Adršpachu ujel. Policie jej ale následně vypátrala a zatkla. Po zadržení se přiznal.

Podle spisu řidič v době dopadení po nehodě v Adršpachu měl dechovou zkoušku negativní, ale podle znaleckého posudku z oboru zdravotnictví odvětví toxikologie měl v době nehody okolo 0,2 promile alkoholu v krvi.

Při srpnové nehodě v Adršpachu byli usmrcenými manažeři jedné z českých firem se sportovním oblečením.