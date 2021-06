Pešek v sobotu místo svatby odletí na Euro

Praha - V sobotu krátce po poledni se měl fotbalista Jakub Pešek ženit, místo toho s českou reprezentací odcestuje do Glasgow k pondělnímu úvodnímu utkání na mistrovství Evropy proti Skotsku. Sedmadvacetiletý křídelník teprve v září debutoval v národním celku, hned v premiéře ale skóroval a poté po celou sezonu usiloval o to, aby se do týmu vrátil. Šampionátu se už nemůže dočkat, ve volných chvílích si lepí kartičky do sběratelského alba Eura.

Pešek v září nastoupil za narychlo složený reprezentační tým doma v Lize národů proti Skotsku a v Olomouci vstřelil jedinou branku při prohře 1:2. Původní výběr musel kvůli koronaviru do izolace.

"Ten gól mi pomohl dostat se do nominace (na Euro). Byla to taková covidová příležitost a já to využil, jak nejlíp jsem mohl. Měl jsem obrovskou motivaci obléknout ten dres znovu. Šel jsem si za tím celou sezonu a jsem rád, že to takhle dopadlo a jsem tady," řekl v on-line rozhovoru s novináři Pešek.

"Teď už to bude na trenérovi. Je tady velká konkurence, uvidíme, jak to bude. Ale když budu na hřišti, nechám tam maximum. Už se s klukama moc těšíme, až to vypukne," dodal záložník, který před pár dny přestoupil z Liberce do Sparty.

Shodou okolností rovněž proti Skotsku reprezentace zahájí své vystoupení na Euru. "V září to byl takový covidový zápas. Náš tým se složil na poslední chvíli a my jsme bojovali. Byli tam ligoví hráči, hráli jsme po jednom tréninku. Dali jsme gól, ale Skotsko ukázalo svou sílu. Mají extrémně rychlou levou stranu, pozor si musíme dát i na přechod do útoku. Jsou teď déle pospolu, zvedli se. Navíc měli kvalitní přípravu před Eurem," upozornil Pešek na remízu Skotů s Nizozemskem.

Původně měl dnes finišovat s přípravami na svatbu. "Zítra jsem tam měl stát ve 12:15 se snoubenkou. Ale jsem šťastný, že jsem tady. Odložili jsme to na 7. července, pak už to snad klapne a užijeme si to. Vím, že 7. července je zrovna semifinále, ale jiný termín kvůli covidové situaci nebyl. Když dojdeme takhle daleko, je jasné, že svatbu budu muset zase přeložit na další termín," uvedl Pešek s úsměvem.

V reprezentaci má zatím skvělou produktivitu. Podruhé za ni nastoupil v úterní generálce před Eurem s Albánií (3:1) a během 17 minut na trávníku si připsal gólovou asistenci. "Jsem za to strašně rád, že se mi takhle daří. Vždy jdu do zápasu s tím, že se chci ukázat v co nejlepším světle. A když to vyjde ještě s takovými statistikami, tak mě o to víc těší, že jsem pomohl týmu. Doufám, že v tom budu pokračovat," prohlásil Pešek.

Reprezentace musí být během přípravy v Praze a samotného turnaje v covidové "bublině", Pešek se ale nenudí. "Je to těžké, ale musíme to zvládnout. Máme skvělé podmínky. Hrajeme ping pong, na playstationu, aktivit je tu k dispozici dost. Užíváme si to, jen je škoda, že rodiny na nás čekají doma. Ale taková je doba. Jo a ještě si lepím karty Panini do alba Euro 2020, už to budu mít skoro celé kompletní," řekl s úsměvem Pešek. Šampionát byl vloni kvůli koronaviru o rok odložen, ale zůstal mu název Euro 2020.

Pešek je rád, že už před šampionátem má jasno o své klubové budoucnosti. "Mám čistou hlavu. Jsem rád, že se to vyřešilo takhle rychle a že se můžu soustředit na šampionát. Na Spartu se těším, ale na to bude čas až po Euru," dodal.