Pešán: Zápasy vypadají jako přes kopírák, od řady hráčů jsme čekali víc

Moskva - Čeští hokejisté i po závěrečném vystoupení na Channel One Cupu dál čekají na první vítěznou radost v sezoně. V šestém utkání se i pošesté museli sklonit před soupeři, když dnes v Moskvě prohráli se Švédy 2:3 a stejně jako na Karjale skončili v turnaji poslední. Vykřičník k posledním výsledkům však přidává fakt, že šlo o turnajovou generálku na únorové olympijské hry. Trenér Filip Pešán přiznal, že od mnoha hráčů týmu, který by se mohl v případě neúčasti hvězd NHL pod pěti kruhy podobat tomu olympijskému, čekal víc. Místo dořešení otazníků tak výrazně přibyly další starosti.

"Ty zápasy vypadají bohužel jako přes kopírák. Začneme v tom zápase trošku ustrašeně; i když dneska jsme tam měli více emocí, více jsme bojovali a více jsme byli v zápase než včera, přesto jsme inkasovali první branku," řekl Pešán po utkání novinářům.

Stav 0:1 po první dvacetiminutovce znamenal, že i pošesté v sezoně prohrál národní tým první třetinu, a to při celkovém skóre 1:12. "Pro tohle bohužel nemám žádné vysvětlení. Kdybych to řešení měl, tak už jsem dávno zasáhl. My jsme se dnes na vstup do utkání pečlivě připravovali, říkali si to i hráči mezi sebou. Ten vstup nebyl špatný, ale bohužel jsme tu třetinu stejně 0:1 prohráli," konstatoval Pešán.

"Ten první inkasovaný gól to podtrhl. Bylo to po individuální chybě, což se nám stává opakovaně. Kdyby tu chybu dělal vždy jeden nebo dva hráči, tak v tom týmu nejsou, ale vystřídá se na tom bohužel velká část hráčů," podivoval se Pešán s připomínkou hrubky obránce Petra Zámorského. "Stejné je to i při faulech; opakovaně nefauluje stejný hráč, ale je jich víc. Nedokážu si vysvětlit, proč ty vstupy jsou z naší strany tak nervózní," dodal.

Z mužstva měl však po první přestávce dobrý pocit. "Cítil jsem, že s tím výsledkem chce něco udělat, rozhodně to nebyl uspaný tým, který by rezignoval. Bojovali jsme. Ve druhé třetině jsme ten výsledek otočili výborně hrající první lajnou a přidal se i zbytek týmu. Za stavu 2:1 jsem doufal, že si odvezeme domů alespoň jedno vítězství," řekl Pešán.

Nepovedlo se, rozšířila se kolonka porážek. "Bohužel ve třetí třetině jsme velkou nedisciplínou zápas ztratili. Byť jsme byli pod tlakem Švédů, což se dalo čekat, řešili jsme situace nesmyslně fauly. Tým, který chce vyhrát zápas, se takhle chovat ve třetí třetině nemůže. A my jsme za to byli potrestaní. Je jen slabou útěchou, že jsme poprvé v sezoně vedli. Dvakrát jsme prohráli o gól, ale bod máme jen jeden," dodal český kouč.

Zarážející je i fakt, že se ve třech zápasech dokázali střelecky prosadit pouze dva hráči: kapitán Jan Kovář a další zkušený útočník Milan Gulaš, který si přitom ještě prošel peripetiemi s mylným výsledkem testu na koronavirus záhy po reprezentačním srazu. Oba shodně jednou skórovali v každém utkání.

"Je rozhodně málo, aby se za tři zápasy prosadila jen dvojice hráčů. Od dalších jsme čekali daleko víc. Vytvořili jsme si tři pětky, které jsme téměř neměnili, nebo jsme jen malinko přehazovali hráče mezi různými pětkami, ale protáčeli jsme jen čtvrtou pětku, kluky, kteří hráli oslabení. Ti, kteří neměli tým táhnout, byli ve čtvrté lajně, ale jinak první tři pětky odehrály všechny tři zápasy. A je to vážně málo, aby se prosadili jen dva hráči," přitakal Pešán.

Porážka i v šestém duelu znamená vyrovnání nejhoršího vstupu do sezony v historii samostatné české reprezentace z ročníku 2014/15. "Vyzkoušeli jsme v prvním turnaji mladý tým a neuspěli jsme. Teď jsme vyzkoušeli tým o hodně starší a zkušenější a také jsme neuspěli. To jsou dvě varianty, které jsme měli. Teď budeme reagovat na zprávy z NHL a snažit se dát s (generálním manažerem) Petrem Nedvědem dohromady tým podle momentální situace, která v zámoří bude. Pokud budou připuštěni na olympiádu, tak se bavíme o úplně jiném týmu, ale pokud ne, čeká nás těžké rozhodování, koho na olympiádu vzít," nezastíral Pešán.

Jak moc by mohl v případě, že hráči z NHL v Pekingu hrát nebudou, mužstvo ještě obměnit a případně posílit? "Nemůžu tvrdit, že máme po Evropě v záloze pytel hráčů, kteří mohou okamžitě naskočit. Pár hráčů se z toho srazu omluvilo, takže pár jmen může figurovat v další případné nominaci, budu ale čekat na návrat Petra Nedvěda, který možná zkrátí svůj výlet do zámoří s ohledem na momentální situaci v NHL. A čeká nás opravdu těžké rozhodování," řekl Pešán.

K tomu, zda nějak vnímal, že by se dnes hrálo do jisté míry i o jeho budoucnost na střídačce národního týmu, se třiačtyřicetiletý kouč nechtěl vyjadřovat. "To je asi otázka na někoho jiného," odvětil Pešán.