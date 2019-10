Personální agentura: Růst mezd v letošním roce zpomaluje

Praha - Růst mezd v letošním roce zpomaluje. Největší meziroční přírůstky zaznamenaly nejnižší pozice, a to napříč obory. Vyplývá to z výsledků průzkumu, mapujícího aktuální finanční ohodnocení stovek pracovních pozic v osmi oborech a 13 regionech ČR, který na tiskové konferenci zveřejnila personální agentura Grafton Recruitment.

"V posledních třech letech se tempo růstu průměrné mzdy zvýšilo ze 4,2 procenta v roce 2016, na 7,0 procenta v roce 2017, respektive 8,1 procenta v roce 2018. Pro rok 2019 očekáváme změnu trendu, nicméně stále půjde o výrazný nárůst v rozmezí sedmi až osmi procent," uvedl obchodní ředitel Grafton Recruitment Martin Ježek.

Například skladníkovi v Ústeckém kraji se podle něj nástupní mzda zvedla o 7000 Kč hrubého měsíčně, svářeči v Praze si zase polepšili až o 9000 Kč.

Letošní rok se nese ve znamení očekávaného zpomalení růstu ekonomiky, které je způsobeno především vyčerpaným pracovním trhem a předpokládaným poklesem českého exportu na klíčové zahraniční trhy. V příštím roce to může negativně ovlivnit dlouhodobé plány českých firem. Někteří zaměstnavatelé už dokonce začínají hovořit o možnosti budoucího snižování výroby a s tím souvisejícím propouštěním. "Spolu s pokračující automatizací a digitalizací to přispěje ke zmírnění přetlaku na trhu práce, což se projeví i snížením tlaku na růst mezd," upozornil Ježek.

Nejvíce zaměstnavatelům chybí lidé na řemeslnické a dělnické pozice a dále v technických oborech a informačních technologiích. Složitou situaci na českém trhu práce řeší firmy zejména náborem zaměstnanců ze zahraničí. Jde přitom nejen o pracovníky z členských států EU, ale i ze zemí mimo unii, například z Ukrajiny, Srbska či Filipín. "Poptávka po zaměstnancích z ciziny bude pokračovat i v roce 2020. Zájem bude v prvé řadě o kvalifikované pracovníky do výroby a do stavebnictví, očekáváme však také růst počtu cizinců na pozicích bílých límečků, zejména v IT," podotkl Ježek.

Dlouhodobý nedostatek kandidátů se zaměřením na IT trvá i letos. Největší nedostatek pracovníků pociťují firmy v průmyslové výrobě. Mezi nejžádanější pozice patří operátoři výroby a skladníci s oprávněním k řízení vysokozdvižného vozíku pro manipulaci se zbožím, do popředí se dostává také obor elektro.

Trh bankovnictví a finančních služeb se nejvíce potýká s nedostatkem kandidátů, kteří by byli k dispozici prakticky okamžitě. Téměř všichni uchazeči jsou totiž v době hledání nové pracovní příležitosti stále zaměstnaní a nastoupit do nové práce mohou až po uplynutí dvou- až tříměsíční výpovědní lhůty.

V nákupu a logistice je nyní největší poptávka po skladnících a koordinátorech přepravy, velký zájem je i o specialisty zákaznického servisu. Největší nedostatek lidí hlásí střední Čechy, a to zejména proto, že značný podíl logistických center se nachází v okolí Prahy. V obchodu a marketingu trvá preference firem zaměstnávat zkušené odborníky s praxí v oboru.

Stavební firmy nejčastěji žádají přípraváře, kalkulanty a projektové manažery. U dělnických pozic panuje vysoká poptávka po zednících a betonářích, hlad je ovšem i po kvalifikovaných pracovnících jako například strojnících stavebních strojů, řidičích speciálních vozidel nebo jeřábnících. Ve zdravotnictví jsou stále volné desítky míst lékařů a stovky míst nižšího zdravotnického personálu, uzavřela studie Grafton Recruitment.