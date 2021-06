Pelhřimovská farma pěstuje květiny pro gastronomii

Pelhřimov - Pelhřimovská Květinová farma v javorové aleji je dodavatelem květin pro gastronomii. Už pět let se také věnuje propagaci přírodě blízkého hospodaření. Konají se v ní dětské příměstské tábory i akce pro veřejnost. Dnes se lidem otevřela v rámci Víkendu otevřených zahrad.

Jedlé květiny jsou v posledních letech v gastronomii trendem. Pelhřimovská farma, která patří pod společnost Ekoimpex Vysočina, s. r. o., našla první odběratele v Praze. Protože pěstitelů jedlých květin není mnoho, nebylo v době před covidovou pandemií příliš složité odběratele získat, řekla ČTK Hana Neckářová, jednatelka společnosti Ekoimpex Vysočina. "Měli jsme to štěstí, že ti, se kterými jsme začínali, byly dámy, které měly v Praze cateringovou firmu a pocházejí tady odtud z blízké vesnice. Už dřív k nám jezdily nakupovat květiny," řekla Neckářová.

S jedlými květinami se při výrobě musí zacházet stejně důsledně jako s jinými potravinami. "Podléhá to potravinářskému zákonu se vším všudy, musíte znát původ, musíte vědět, čím to bylo ošetřované, jak to rostlo, v čem to rostlo, musíte mít provoz na to speciálně upravený, musíte mít speciální oblečení," řekla Neckářová. Proto ji zaráží, že některé cukrářky zdobí své dorty květinami kupovanými v běžných květinářstvích, které jsou kvůli delší životnosti chemicky ošetřené.

Ekoimpex Vysočina se zaměřuje především na návrhy a realizace sadových úprav. Květinová farma je pro majitele spíš jen zálibou. Vedle jedlých květin a pořádání vzdělávacích akcí se farma věnuje také pěstování a sušení bylin pro společnost vyrábějící čaje. Všechna produkce je certifikovaná v biokvalitě. "Farma je naše hobby, nosné pro firmu jsou sadové úpravy, kde jde o objemy několika milionů korun, květinová farma je o objemu 300.000 korun, je to něco, co nás prostě baví," řekla Neckářová.

O jedlých květinách byla i jedna z dnešních přednášek, které se na farmě konaly. "Lidé třeba nevědí, že jedlá květina je i voskovka. A je i docela chutná. Je spousta jedlých květin, které nejsou chutné. Voskovka a všechny begonie jsou i chutné," řekla Neckářová.

Farma má asi dva hektary, intenzivně ale pro produkci obhospodařuje asi 2000 čtverečních metrů a na 240 čtverečních metrech pěstuje květiny ve fóliovníku.

Svátek otevírání zahrad veřejnosti začal v roce 1998 ve Velké Británii, koná se vždy během červnového víkendu. V České republice se zahrady otevřely poprvé v roce 2010. Do letošního ročníku je přihlášeno přes 200 zahrad z celé České republiky.