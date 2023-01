Pavlova výhra v souboji s Babišem by EU potěšila, píší FT a Politico

Brusel - Jako favorita druhého kola českých prezidentských voleb vidí generála Petra Pavla evropská média. Podle bruselského webu Politico by byl jeho konečný úspěch dobrou zprávou pro Evropskou unii, neboť by mohl být více mužem kompromisu než Babiš. List Financial Times připomíná obavy, které Babiš vzbuzoval v Bruselu jako premiér například svým obdivem k tehdejšímu americkému prezidentu Donaldu Trumpovi.

Obě média konstatují, že i v souvislosti s podporou, kterou Pavlovi slíbila třetí kandidátka v pořadí Danuše Nerudová a další, je favoritem rozhodujícího souboje. Politico s odvoláním na průměr průzkumů veřejného mínění uvádí, že by mohl dostat téměř 60 procent, zatímco Babišovi přisuzuje okolo 40 procent. "To je dobrá zpráva pro evropské byrokraty, kteří počítají s tím, že Pavlovo vítězství pomůže k hladšímu vyjednávání v rámci EU a předejde tomu, aby se Česká republika dále sama izolovala," píše bruselský web.

FT připomínají, že český prezident má ve srovnání s vládou pouze omezené pravomoci, končící hlava státu Miloš Zeman však podle listu často ovlivňoval zahraniční politiku země a byl otevřeným stoupencem Ruska nebo Číny. Nyní má jeho podporu Babiš, zatímco Pavel slíbil zvrátit dosavadní směřování prezidentského úřadu, uvádí list.

Pavlovo vítězství by přineslo "vřelejší vztahy s EU a stabilnější politické prostředí, neboť by se současná vládní koalice mohla opřít o spojence v úřadě prezidenta", citoval deník Capucine Mayovou z analytické společnosti Verisk Maplecroft. Analytička dodává, že pokud by vyhrál Babiš, bude mít vláda práci složitější.

Politico soudí, že v případě výhry miliardáře a někdejšího premiéra čekají komplikace i bruselští diplomaté. "EU je pro něj spíše karta do hry. Používá ji buď k tomu, aby nadhodnocoval své osobní schopnosti a vliv, nebo aby z ní učinil obětního beránka za utrpení lidí," řekl webu jeden z diplomatů.