Pavel: Za úniky z trestních spisů by měli být trestáni ti, co je umožnili

Praha - Za úniky z trestních spisů by měli být trestáni zejména ti, kteří je umožnili. Na novinářský dotaz to dnes po návštěvě Senátu řekl prezident Petr Pavel. Reagoval tak na názor ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS), který chce zahájit debatu o zakotvení trestnosti úniků údajů z trestních spisů, což by se týkalo i novinářů a třetích osob.

"Za úniky ze spisů by měli být trestáni zejména ti, kteří s nimi pracují a kdo únik umožnil," poznamenal Pavel. Novinář podle něj pracuje s informací, ke které se dostane. Viníky je potřeba hledat tam, kde byl únik umožněn, poznamenal.

Podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) by novinář mohl být trestán tehdy, kdy on danou informaci ukradl a kdy ji získal nezákonným způsobem. "To platí pro každého, když se chováme nezákonně, měl by být ten člověk postižen. Je především na policii a na orgánech činných v trestním řízení, aby nepřipustily, aby informace unikaly," dodal.

Blažek v odpovědi na písemnou interpelaci poslance KDU-ČSL Pavla Bělobrádka uvedl, že chce zahájit debatu o zakotvení trestnosti úniků údajů z trestních spisů. Interpelace ze začátku března se týkala okolností případů v Brně-středu. Podle Bělobrádka není možné veřejně dehonestovat osoby, proti kterým nemá policie ani státní zastupitelství řádné důkazy.

"Iniciování debaty o tom, aby úniky informací z trestních spisů byly trestným činem, je vzhledem k závažnosti jednou z mých naprostých priorit," uvedl Blažek v odpovědi. Ministr spravedlnosti míní, že vzhledem k masivnosti úniků existuje "naléhavá potřeba" k otevření odborné diskuse o jejich vymezení jako trestného činu, který by dopadal na všechny zúčastněné. "Trestný čin by tak platil bez výjimky pro všechny, ať už by se jednalo o orgány činné v trestním řízení, třetí osoby nebo novináře," napsal Blažek.

Osobně by Blažek byl pro takovou změnu legislativy, která by úniky informací z neveřejného přípravného řízení trestala "velmi přísně". "Neboť zasahují do osobní integrity dotčených osob ve všech oblastech života, což ostatně dokazují mnohé příklady z minulosti," dodal.