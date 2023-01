Pavel vyhrál doma i na chalupě, Babiš prohrál doma, ale vyhrál v Olbramovicích

Hospoda v Černoučku na Litoměřicku, kde má nově zvolený prezident Petr Pavel trvalé bydliště, propukla po oznámení výsledků prezidentských voleb v jásot. Lidé tleskali, objímali se. V sále rozvinuli transparent s nápisem: Po bitvě je generál prezident. Ve vítězství svého souseda obyvatelé věřili. Někteří se zapojili i do kampaně nebo vyzdobili obec různými hesly jako: Generál je náš, ale rádi ho na Hrad půjčíme.

Před velkoplošnou obrazovkou stálo při vyhlašování výsledků několik desítek lidí, kteří dlouho aplaudovali Petru Pavlovi. Pavel žije v malé obci pod Řípem několik let. Lidé ho vnímají jako přátelského souseda. Hospodu mimořádně o několik hodin dřív otevřeli v Černoučku už před dvěma týdny. "Čekali jsme na výsledky v hospůdce, dneska už jsme vytopili i sál," řekl ČTK Zdeněk Karhan, místní hasič a místostarosta obce, který od počátku dnešního sčítání věřil ve vítězství Pavla.

Do obce podle místních Pavel zapadl. "Chodil na pivko, zastavil se, pohodový člověk," řekl ČTK Martin v tričku s nápisem generál. "Já znám pana Pavla z doby, kdy byl náčelníkem generálního štábu. My jsme spolupracovali na různých pietních akcích, měla jsem na starosti válečné veterány. Ale tady kdykoliv se potkáme, tak se bavíme pouze o psech," řekla ČTK Jana Vrzalová. "Poznala jsem ho jako férového chlapa, osobně mě oslovuje i jeho heslo klid a řád. Je to velice inteligentní člověk, přátelský, umí jednat s rozvahou. Jsem přesvědčena, že vrátí na Pražský hrad důstojnost a noblesu, to, co tam momentálně chybí," dodala.

V Černoučku hlasovalo ve druhém kole 89,68 procenta voličů. Celkem 90,97 procenta (252 hlasů) získal Pavel, 9,02 (25 hlasů) Andrej Babiš. Místní i lidé z okolních obcí se sjížděli do Černoučku po poledni. Po uzavření volebních místností už sledovali obrazovku v sále. "Mám zvýšený tlak, buší mi srdce, ale pevně věřím, že to dopadne," řekl Miroslav Štembera. "Kdyby ne, tak bych uvažoval o emigraci," řekl ČTK. Mezi fanoušky byly i děti.

"Péťo, máme přání jediné, ať tě Hrad nemine," pověsili sousedé transparent u domu Pavla. Jeho manželka Eva je zastupitelkou obce. Starostka Lucie Kavánová (SNK Černouček 2022) se musela při volbách mimo jiné připravit na velký zájem médií. Malá volební místnost se v druhém kole přestěhovala do většího prostoru, nově bylo vymalováno, obec nechala ušít i závěsy. "Hodně pomohli hasiči," řekla. S místními se Pavel s manželkou sešli ve hospodě v pátek poté, co vhodili hlas do volební urny. Pavel se ochotně se všemi fotili.