Pavel s Babišem se v debatě střetli nad tématem války či vedení kampaně

Praha - Prezidentští kandidáti Petr Pavel a Andrej Babiš se dnes v debatě na serveru Novinky.cz shodli na potřebě existence Senátu, setkání s dalajlamou nebo že by neudělili milost manželce někdejšího premiéra Petra Nečase (ODS) Janě Nečasové, dříve Nagyové. Střetli se naopak nad způsobem vedení kampaně a nad bezpečnostními tématy. Debata se měla původně konat v pondělí, kvůli Pavlově nemoci byla přesunuta na dnešní dopoledne.

Během hodinové diskuse se významným tématem stal způsob vedení kampaně a otázka války na Ukrajině. Babiš řekl, že vede pozitivní kampaň, za své hlavní heslo označil pomoc lidem. Připustil, že se mu nepovedla konfrontační tisková konference po vyhlášení výsledků prvního kola voleb, zdůvodnil to emocemi. Za chybu označil i výrok z nedělní diskuse v České televizi, že by neposlal Polsku a pobaltským státům na pomoc vojáky, pokud by je napadlo Rusko. Jako prezident by chtěl propojovat vládní a opoziční tábor.

Babiš obvinil příznivce Pavla, kteří chodí na jeho setkání s voliči, z agresivity. Podle Pavla agresivitu nevyvolává on a jeho voliči, ale dlouhodobě právě Babiš, a to svým vyjadřováním nebo tím, jak označoval své oponenty. Řekl, že Babiš zasel vítr, dlouho ho hnojil a nyní je překvapen, když se urodila bouře a cítí se ohrožen. Pavel trvá na heslech z volebních billboardů, Babiš podle něj opakovaně lhal a v politice prokázal, že je chaotický mikromanažer.

Oba kandidáti se shodli na tom, že se Československo mělo v roce 1938 bránit nacistickému Německu. Babiš je přesvědčen o tom, že by spojenci nakonec zemi přišli na pomoc, očekával by pomoc Polska. Podle Pavla bylo Československo silnější než Finsko, které se několik měsíců dokázalo bránit napadení od Sovětského svazu. V souvislosti s pomocí od Polska připomněl jeho obsazení české části Těšínska.

Pavel považuje za chybu, že v Česku nevznikl zvažovaný americký radar, Babiš jeho stavbu odmítl. Shodli se naopak na tom, že by nemělo být rušeno letiště v Líních u Plzně nebo na tom, že by neměl být zrušen Senát. Do Sněmovny by Babiš jako prezident chodil na jednání o rozpočtu, Pavel při projednávání důležitých zákonů. Oba odmítli, aby prezident Miloš Zeman ještě před svým odchodem z funkce jmenoval nového předsedu Ústavního soudu. Podle Babiše by to nebylo vhodné, Pavel by takový postup napadl zřejmě u Nejvyššího správního soudu. Ani jeden by neudělil milost Nečasové.