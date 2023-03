Pavel chce upravit podobu přechodného období zvoleného prezidenta

Praha - Prezident Petr Pavel chce navrhnout legislativní změnu, která dá jasnou podobu přechodnému období od zvolení prezidenta po inauguraci. Řekl to dnes v novém pořadu Podhradí, který se bude podle Pavla natáčet pravidelně. Zopakoval také, že celá jeho kancelář by měla na Pražském hradě působit do konce března. Zatím úřaduje v Hrzánském paláci.

"V okamžiku, kdy jsou oznámeny výsledky voleb, tak jste sice zvoleným prezidentem, ale nemáte kancelář, rozpočet na činnost a případně na část týmu, nemáte žádnou pravomoc, což je na druhou stranu v pořádku," uvedl Pavel.

Hlava státu chce se svým týmem zhodnotit přechodné období mezi lednovým zvolením a březnovou inaugurací a pokusit se navrhnout legislativní změnu, která dá proceduře jasný tvar, termíny a zodpovědnost. "Tak, aby při příštím předání funkce ten, kdo zvítězí, to měl jednodušší v tom, že bude on i jeho tým vědět, na co se může spolehnout, s čím může počítat," poznamenal.

Jeho tým se podle něj pohyboval na hraně pravidel. Zmínil například přípravu první zahraniční cesty v úřadu na Slovensko. Zčásti ji připravoval Pavlův volební tým, který ale ještě není součástí týmu hradního, protože tam mají někteří lidé například smlouvy do konce března.

Podle Pavla by bylo vhodné v přechodném období nastavit možnost, aby zvolený prezident mohl mít v týmu zhruba desítku lidí, na které už by dostal finanční prostředky z rozpočtu. V Kanceláři prezidenta republiky jsou některá místa, jež prezident obsazuje podle vlastních preferencí, a dále místa, která jsou obsazena na základě stávajících pracovních smluv a podmínek. Pavel uvedl, že až v současnosti je schopen některým lidem z volebního týmu říci, zda budou pokračovat ve spolupráci i na Hradě, nebo ne.

Vedoucí kanceláře nového prezidenta je bývalá senátní kancléřka Jana Vohralíková. Mluvčí je Markéta Řeháková. Ředitelem vnitropolitického odboru prezidentské kanceláře se stal politolog Tomáš Lebeda, šéfem zahraničního odboru Jaroslav Zajíček, ředitelem protokolu Tomáš Pernický, bezpečnostní ředitelkou kanceláře prezidenta je Mlada Princová.