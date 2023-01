Pavel a Babiš se dnes střetli v první debatě, mluvili o válce či pomoci lidem

Praha - Kandidáti na prezidenta Petr Pavel a Andrej Babiš (ANO) se dnes dopoledne střetli v první předvolební debatě na serveru Deník.cz. Vyjadřovali se k válce na Ukrajině, přístupu ke svobodě nebo mluvili o pomoci českým občanům. Podle Pavla pro jeho soupeře pracuje proruská scéna, podle Babiše je Pavel vládním kandidátem. Do debaty se oba kandidáti přihlásili přes video ze svých kanceláří.

Podle Pavla voliči ve druhém kole prezidentské volby rozhodnou nejen o následníku Miloše Zemana na Pražském hradě, ale také o tom, jaký svět chtějí - zda se v něm budou ctít pravidla a důstojnost, nebo zda v něm bude vládnout chaos a lidi se v něm budou osočovat. Babiš naopak řekl, že pokud by byl zvolen, byl by nadstranickým prezidentem a pomáhal by lidem.

Pavla opakovaně označil za vládního kandidáta, protože říká stejné věci jako vláda. "Pokud já jsem provládním kandidátem, pan Babiš je prohradním kandidátem. Je kandidátem proruského tábora v této zemi," řekl Pavel.

Babiš zopakoval, že by na Hradě udělal vše pro to, aby skončila válka na Ukrajině. Pavel odmítl, že by strašil válkou. Řekl, že naopak celý svůj život se válkám snažil zabránit. Billboardem, na kterém Babiš slibuje, že nezavleče Česko do války, protože je diplomat a ne voják, podle Pavla jeho protikandidát přestřelil.

Babiš Pavla s odkazem na dřívější vyjádření také obvinil, že chce omezovat svobodu slova. Pavel to odmítl, svá dřívější slova vysvětlil tak, že žádná neomezená svoboda neexistuje.