Pastrňák pomohl gólem a přihrávkou k postupové výhře Bostonu

New York - Útočník David Pastrňák přispěl gólem a asistencí k výhře hokejistů Bostonu 3:1 ve Washingtonu. Bruins vítězstvím uzavřeli sérii v poměru 4:1 na zápasy a postoupili do druhého kola play off NHL, do kterého se dostalo i Colorado. Nejlepší celek základní části zvítězil 5:2 v St. Louis a vyřadil Blues v nejkratším možném čase. Přihrávka Martina Nečase neodvrátila prohru Caroliny 3:4 v prodloužení v Nashvillu, který vyrovnal sérii na 2:2. Winnipeg zdolal Edmonton 5:4 v prodloužení a vede 3:0 na zápasy.

Pastrňák otevřel skóre ve 23. minutě po individuální akci. Český útočník se v levém kruhu zbavil obránce, když si posunul puk do jízdy mezi bruslemi, natlačil se před gólmana Ilju Samsonova a zakončil podél jeho betonu do prázdné branky.

"Také jsem byl překvapený. Jakmile jsem měl puk na bekhendu, hledal jsem spoluhráče (Davida Krejčího a Taylora Halla). Všiml jsem si ale, že se přede mnou otevřel prostor k brance, tak jsem to zkusil," popsal akci Pastrňák, po jehož asistenci zvýšil ve 35. minutě Patrice Bergeron.

Pastrňák si podruhé za sebou připsal gól a přihrávku a s šesti body (2+4) byl nejproduktivnějším hráčem série. "Ty pocity, které zažíváte s ostatními spoluhráči v kabině a kdy jste šťastní jako malé děti, jsou něco, proč hokej hrajete. Zápasy jsem si užíval, byla to zábava," dodal Pastrňák.

Washington odstartoval sérii výhrou, při níž se mu zranil gólman Vítek Vaněček, ale další čtyři zápasy prohrál. V posledním duelu přestřílel soupeře 41:19 a snížil po 11 sekundách třetí třetiny dorážkou Conora Shearyho. Po chybné rozehrávce, kterou potrestal Bergeron, ale Boston odskočil v 53. minutě opět do dvougólového trháku. Domácí ještě vstřelili kontaktní branku, která ale nebyla uznána kvůli nedovolenému bránění brankáři.

"Odehráli jsme dobrý zápas. Měli jsme střely i šance, jen jsme nedávali góly. Rask chytal výborně a také byli produktivní. Celkově to byla dobrá, vyrovnaná a zajímavá série," uvedl lídr Washingtonu Alexandr Ovečkin, jemuž po této sezoně vyprší třináctiletá smlouva. S vedením klubu se dohodl, že jednat budou až po play off. Otázkou je i další působení čtyřiačtyřicetiletého Zdena Cháry, který v neděli odehrál jako devátý obránce v historii NHL dvoustý zápas v play off.

Oba góly St. Louis vstřelil Vladimir Tarasenko, který ve 25. minutě otevřel skóre a ve třetí třetině snížil na 2:3. Colorado se mohlo opět spolehnout na svoji elitní formaci Gabriel Landeskog, Nathan MacKinnon, Mikko Rantanen. Každý její člen si připsal shodně gól a přihrávku a dohromady v celé sérii získali 24 bodů (9+15).

Blues získali před dvěma lety Stanleyův pohár, poté ale dvakrát vypadli už v prvním kole. "Nechci hledat výmluvy. Nebojovali jsme dostatečně," konstatoval Tarasenko. Byť Landeskog ocenil výkony Blues. "Každý zápas nám ztížili a byla to vyrovnanější série, než ukazuje skóre. Dohrávali souboje, nebylo to snadné. Ale jsme spokojeni, jaký výkon jsme dnes podali. Makali jsme celých šedesát minut a těší nás, že jsme to uzavřeli a nedali jim žádnou naději na obrat v sérii."

Nečas měl hlavní podíl na vyrovnání na 1:1 a připsal si druhý bod v sérii (0+2). Český hráč převzal na obranné modré čáře puk a zavezl jej do útočného pásma, kde jeho zblokovanou střelu dorazil Vincent Trocheck. Carolina ještě jednou prohrávala, ale Brock McGinn dvěma góly na přelomu druhé a třetí třetiny otočil na 3:2. Nashville brzy odpověděl a prodloužení rozhodl v čase 96:10 druhou trefou v zápase Luke Kunin.

Carolina po dvou domácích výhrách o tři góly (5:2 a 3:0) ztratila v Nashvillu oba zápasy v prodloužení. "Hráli jsme ale skvěle," podotkl kouč Hurricanes Rod Brind'Amour. "Během zápasu jsme měli více ze hry, i v prodloužení jsme byli častěji v jejich pásmu. Chyběl tomu jen gól navíc. Líbilo se mi ale, jak jsme hráli," doplnil kouč, který ve všech čtyřech zápasech upřednostnil v brance Alexe Nedeljkovice před Petrem Mrázkem. Na druhé straně se Juuse Saros blýskl 58 zásahy.

Edmontonu se až ve třetím utkání série prosadila nejproduktivnější dvojice základní části NHL. Leon Draisaitl dostal tým v úvodních deseti minutách po asistencích Conora McDavida do vedení 2:0 a Oilers na začátku třetí třetiny zvýšili až na 4:1. Winnipeg ale v rozmezí 52. až 55. minuty vyrovnal a prodloužení rozhodl v čase 69:13 druhým gólem v utkání Nikolaj Ehlers.

1. kolo play off NHL: Severní divize - 3. zápas: Winnipeg - Edmonton 5:4 v prodl. (0:2, 1:1, 3:1 - 1:0) Branky: 38. a 70. Ehlers, 52. Perreault, 55. Wheeler, 55. Morrissey - 7. a 10. Draisaitl, 39. Kassian, 45. Khaira. Střely na branku: 37:48. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Ehlers, 2. Morrissey (oba Winnipeg), 3. Draisaitl (Edmonton). Stav série: 3:0. Centrální divize - 4. zápas: Nashville - Carolina 4:3 v druhém prodl. (1:1, 1:1, 1:1 - 1:0) Branky: 1. a 97. Kunin, 25. Johansen, 44. Cousins - 39. a 41. B. McGinn, 19. Trocheck (Nečas). Střely na branku: 43:61. Diváci: 12.135 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Kunin (Nashville), 2. B. McGinn (Carolina), 3. Saros (Nashville). Stav série: 2:2. Západní divize - 4. zápas: St. Louis - Colorado 2:5 (0:0, 1:2, 1:3) Branky: 25. a 49. Tarasenko - 32. Saad, 35. Landeskog, 45. Rantanen, 60. MacKinnon, 60. Ničuškin. Střely na branku: 20:34. Diváci: 9000 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Rantanen (Colorado), 2. Tarasenko (St. Louis), 3. Landeskog (Colorado). Konečný stav série: 0:4. Východní divize - 5. zápas: Washington - Boston 1:3 (0:0, 0:2, 1:1) Branky: 41. Sheary - 35. a 53. Bergeron (na první Pastrňák), 23. Pastrňák. Střely na branku: 41:19. Diváci: 5333 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. T. Rask, 2. Bergeron (oba Boston), 3. Sheary (Washington). Konečný stav série: 1:4.