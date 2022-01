Pastrňák pomohl Bostonu k výhře na ledě Washingtonu třemi body

New York - Český hokejový útočník David Pastrňák dvěma góly a asistencí pomohl Bostonu k výhře 7:3 na ledě Washingtonu a podruhé za sebou byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Vítek Vaněček v 28. minutě nahradil v brance Capitals Zacharyho Fucalea a ve zbylém průběhu zápasu inkasoval tři góly. V pondělním programu NHL se do branky dostal také Pavel Francouz, který třiadvaceti zásahy pomohl Coloradu k výhře 4:3 nad Seattlem.Hokejisté Washingtonu do zápasu proti Bruins vstoupili výborně, po dvou trefách Conora Shearyho vedli ve 13. minutě už 2:0. Boston ale nepovedený začátek nerozhodil a ještě do konce první části srovnal. Snížení na 1:2 vystřelil v přesilové hře ze svého oblíbeného místa v levém kruhu Pastrňák a o vyrovnání se v poslední minutě první třetiny postaral Brad Marchand. O své výhře rozhodli hokejisté Bostonu ve druhé části, kterou čtyřmi brankami naprosto opanovali. Trefy Matta Grzelcyka a Craiga Smithe vyhnaly z branky golmana Fucalea, kterého nahradil Vaněček. Ani český brankář nedokázal rozjetou ofenzivu Bostonu zastavit, o čisté konto ho již po minutě na hřišti připravil svou druhou brankou v zápase Pastrňák a druhý gól inkasoval po dalších čtyřech minutách z hole Erika Hauly. Washington zásluhou T. J. Oshieho dokázal snížit, ale tříbrankovou ztrátu již nesrovnal. V poslední třetině se prosadil ještě Marchand, jenž uzavřel a konečných 7:3 pro Boston.Colorado s Francouzem v brance porazilo Seattle 4:3 a vyhrálo desátý z posledních jedenácti zápasů. Hokejisté Avalanche prohrávali již 1:3, ale zásluhou gólu a asistence Nazema Kadriho otočili skóre na konečných 4:3.

NHL:

Washington - Boston 3:7 (2:2, 1:4, 0:1)

Branky: 4. a 13. Sheary, 35. Oshie - 19. a 29. Pastrňák, 20. a 51. B. Marchand (na první Pastrňák), 23. Grzelcyk, 28. Craig Smith, 34. Haula. Střely na branku: 30:31. Diváci: 18.573. Hvězdy zápasu: 1. Pastrňák, 2. B. Marchand, 3. Grzelcyk (všichni Boston). Vítek Vaněček za Washington odchytal 32 minut a 3 sekundy, inkasoval tři branky z 15 střel a úspěšnost zásahů měl 80 procent.

Colorado - Seattle 4:3 (1:1, 1:2, 2:0)

Branky: 6. a 37. Aube-Kubel, 52. D. Toews, 55. Kadri - 10. Marcus Johansson, 25. McCann, 35. Blackwell. Střely na branku: 35:26. Diváci: 17.516. Hvězdy zápasu: 1. Kadri, 2. Aube-Kubel, 3. D. Toews (všichni Colorado). Pavel Francouz za Colorado odchytal celé utkání, inkasoval tři branky z 26 střel a úspěšnost zákroků měl 88,5 procenta.

Los Angeles - NY Rangers 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Branky: 21. Danault, 24. B. Lizotte, 59. A. Kempe - 52. Zibanejad (Chytil). Střely na branku: 39:23. Diváci: 13.558. Hvězdy zápasu: 1. C. Petersen, 2. T. Moore, 3. Danault (všichni Los Angeles).