Pastrňák byl v NHL tři sekundy od vítězného gólu, Mrázek inkasoval sedmkrát

New York - David Pastrňák dal po asistenci Davida Krejčího v poslední minutě sobotního utkání NHL vedoucí gól Bostonu na ledě Floridy, přesto nejlepší tým ligy na výhru nedosáhl. Domácí hokejisté výsledek dokázali otočit a zvítězili 4:3 v prodloužení. V sestavě Panthers si připsal jednu přihrávku Radko Gudas. Z českých gólmanů chytal od začátku jen Petr Mrázek, který pustil sedm branek ze 43 střel při porážce Chicaga 3:7 v Edmontonu.

David Rittich naskočil ve 47. minutě do brankoviště Winnipegu, který podlehl Philadelphii 0:4, a ze tří střel neinkasoval. Vejmelka, který minule vychytal čisté konto, tentokrát zůstal na střídačce Arizony, která prohrála v Anaheimu 1:2 v prodloužení. Pavel Francouz kryl záda Alexandaru Georgijevovi, který dovedl Colorado k výhře 4:2 nad St. Louis.

Florida třikrát vyrovnala a na 2:2 upravil ve 49. minutě Sam Bennett z protiútoku, který založil Gudas. V závěru přiblížil Pastrňák Boston k výhře, poté co se prosadil střelou zápěstím z mezikruží a vstřelil 38. gól v sezoně. Aleksander Barkov ale poslal zápas trefou tři sekundy před koncem třetí třetiny do prodloužení, které rychle ukončil Sam Reinhart. Lídr NHL prohrál poprvé v ročníku dvě utkání za sebou.

"Měli jsme dvakrát možnost vyhodit puk a nepovedlo se," komentoval trenér Bostonu Jim Montgomery nepovedený závěr normální hrací doby. "Soupeř hrál druhý zápas ve druhém dni a překvapilo mě, že nás ve třetí třetině přehrál. Byl odhodlanější, častěji měl puk. Nevyrovnali jsme se mu v touze vyhrát. Ale to se stává, když se hraje tolik zápasů. Ve spoustě předchozích utkání jsme soupeře v tomhle směru předčili," doplnil kouč.

Mrázek inkasoval poprvé v šesté minutě, kdy jej překonal Tyson Barrie v přesilové hře od modré čáry. Na začátku prostřední části vyrovnal Jason Dickinson, ale Edmonton odskočil v pasáži od 27. do 35. minuty na 5:1. Barrie a Zach Hyman se prosadili po dorážkách, Leon Draisaitl využil z blízka početní převahu a individuální akcí se blýskl Connor McDavid. Lídr produktivity NHL, který má na kontě 92 bodů (41+51) z 50 utkání, si vybruslil od zadního mantinelu před branku a bekhendem zvýšil.

V poslední třetině se změnilo skóre na obou stranách dvakrát. Mrázek nestačil na střelu Evandera Kanea z levého kruhu a ještě jej překonal spoluhráč Seth Jones, od jehož chráničů se odrazilo do sítě nahození Ryana McLeoda ze záporného úhlu. Ostravský rodák dostal sedm branek potřetí v sezoně.

V závěru utkání se dočkal nečekaného debutu v NHL Matt Berlin. Záložní gólman, který chytá za Univerzitu Alberta a s Edmontonem příležitostně trénuje, podepsal v den zápasu zkušební kontrakt poté, co kvůli nemoci nebyl k dispozici Stuart Skinner. I vzhledem k vývoji utkání jej trenér Jay Woodcraft na návrh hráčů včetně McDavida poslal do hry na poslední dvě a půl minuty.

"Myslel jsem si, že vtipkují, když mi sdělili, abych se připravil. Rychle jsem se protáhl, několikrát zhluboka nadechl a šel do brány. Srdce mi strašně rychle bušilo," líčil Berlin. "Celý den byl hektický. Učil jsem se na pondělní zkoušku z psychologie, když jsem se dozvěděl pár hodin před zápasem, že potřebují, abych dělal náhradního gólmana. A skončilo to neuvěřitelně. Nezapomenu na to po zbytek života," řekl Berlin, který chytil i jednu střelu.

Logan Couture zařídil dvěma góly a třemi asistencemi výhru San Jose 6:4 v Pittsburghu. Kanadský útočník, který si pěti body v zápase NHL vytvořil osobní maximum, zlomil v 56. minutě nerozhodný stav 4:4. Jeho spoluhráč Erik Karlsson si vedle gólu připsal i padesátou přihrávku v 51. utkání sezony. Této mety dosáhl rychleji mezi obránci naposledy Sergej Zubov v roce 1994. Tomáš Hertl k vítězství bodově nepřispěl.

Tampa Bay porazila na svém ledě Los Angeles 5:2 a dvanáctou domácí výhrou v řadě překonala klubový rekord. Hlavním strůjcem vítězství byl Nick Perbix, který připravil tři branky.

Semjon Varlamov kryl 44 střel včetně trestného střílení a dovedl New York Islanders k výhře 2:1 v prodloužení nad Vegas. Ruský gólman sebral gól skvělým zákrokem hokejkou Riellymu Smithovi, který zakončoval do prázdné branky.

Výsledky sobotních utkání NHL:

Colorado - St. Louis 4:2 (2:0, 1:1, 1:1) Branky: 10. Newhook, 12. Compher, 25. Rodrigues, 60. Nieto - 37. B. Schenn, 50. Barbašev. Střely na branku: 31:28. Diváci: 18.137. Hvězdy zápasu: 1. Newhook, 2. O'Connor, 3. Rodrigues (všichni Colorado). Florida - Boston 4:3 v prodl. (0:1, 1:1, 2:1 - 1:0) Branky: 29. Montour, 49. Bennett (Gudas), 60. Barkov, 61. Reinhart - 17. C. Smith, 38. Coyle, 60. Pastrňák (Krejčí). Střely na branku: 37:40. Diváci: 18.058. Hvězdy zápasu: 1. Lyon, 2. Barkov, 3. Reinhart (všichni Florida). Ottawa - Montreal 5:0 (0:0, 3:0, 2:0) Branky: 28. a 30. Giroux, 21. DeBrincat, 59. Joseph, 60. Brassard. Střely na branku: 36:28. Diváci: 20.034. Hvězdy zápasu: 1. Giroux, 2. A. Forsberg, 3. Sanderson (všichni Ottawa). Pittsburgh - San Jose 4:6 (2:2, 1:2, 1:2) Branky: 6. a 51. Malkin, 13. Crosby, 35. Poehling - 56. a 60. Couture, 2. Eyssimont, 20. E. Karlsson, 25. Gregor, 38. Barabanov. Střely na branku: 41:32. Diváci: 18.417. Hvězdy zápasu: 1. Couture (San Jose), 2. Malkin (Pittsburgh), 3. Barabanov (San Jose). Tampa Bay - Los Angeles 5:2 (3:1, 1:1, 1:0) Branky: 6. Point, 7. Bellemare, 16. Perry, 36. Colton, 57. Hedman - 11. Anderson-Dolan, 40. Danault. Střely na branku: 25:28. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Perbix, 2. Colton, 3. Perry (všichni Tampa Bay). Winnipeg - Philadelphia 0:4 (0:1, 0:1, 0:2) Branky: 16. Cates, 32. Bellows, 44. Tippett, 47. DeAngelo. Střely na branku: 40:33. David Rittich odchytal za Winnipeg 13:12 minuty a ze tří střel neinkasoval. Diváci: 14.476. Hvězdy zápasu: 1. Hart, 2. Tippett, 3. Cates (všichni Philadelphia). NY Islanders - Vegas 2:1 v prodl. (0:0, 1:1, 0:0 -1:0) Branky: 24. Lee, 65. Barzal - 37. Carrier. Střely na branku: 37:45. Diváci: 17.255. Hvězdy zápasu: 1. Barzal, 2. Lee, 3. Varlamov (všichni NY Islanders). Minnesota - Buffalo 3:2 po sam. nájezdech (1:1, 1:1, 0:0 - 0:0) Branky: 4. Eriksson Ek, 33. Spurgeon, rozhodující sam. nájezd Kaprizov - 3. Quinn, 30. Girgensons. Střely na branku: 35:31. Diváci: 19.212. Hvězdy zápasu: 1. F. Gaudreau, 2. Spurgeon, 3. M.-A. Fleury (všichni Minnesota). Edmonton - Chicago 7:3 (1:0, 4:1, 2:2) Branky: 6. a 33. Barrie, 27. Draisaitl, 34. McDavid, 35. Hyman, 49. E. Kane, 52. McLeod - 26. Dickinson, 49. J. Toews, 55. Raddysh. Střely na branku: 43:29. Petr Mrázek odchytal za Chicago celý zápas, inkasoval sedm branek ze 43 střel a úspěšnost zásahů měl 83,7 procenta. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. McDavid, 2. Hyman, 3. Draisaitl (všichni Edmonton). Seattle - Columbus 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) Branky: 9. Geekie, 29. Wennberg, 46. Tolvanen - 39. K. Johnson. Střely na branku: 31:25. Diváci. 17.151. Hvězdy zápasu: 1. Wennberg, 2. Geekie, 3. Grubauer (všichni Seattle). Anaheim - Arizona 2:1 v prodl. (0:1, 1:0, 0:0 - 1:0) Branky: 33. M. Jones, 64. Zegras - 17. N. Ritchie. Střely na branku: 45:33. Diváci: 16.126. Hvězdy zápasu: 1. Zegras, 2. Gibson, 3. M. Jones (všichni Anaheim). Tabulky NHL: Východní konference: Atlantická divize: 1. Boston 49 38 5 6 186:105 81 2. Toronto 50 30 8 12 168:135 68 3. Tampa Bay 48 32 1 15 175:141 65 4. Buffalo 49 26 4 19 185:165 56 5. Florida 52 24 6 22 178:183 54 6. Detroit 48 21 8 19 145:160 50 7. Ottawa 49 23 3 23 146:155 49 8. Montreal 50 20 4 26 130:184 44 Metropolitní divize: 1. Carolina 48 31 8 9 159:130 70 2. New Jersey 49 32 4 13 171:131 68 3. NY Rangers 49 27 8 14 157:129 62 4. Washington 51 26 6 19 161:144 58 5. Pittsburgh 49 24 9 16 161:153 57 6. NY Islanders 52 25 5 22 148:144 55 7. Philadelphia 51 21 9 21 142:162 51 8. Columbus 50 15 3 32 128:194 33 Západní konference: Centrální divize: 1. Dallas 51 28 10 13 173:133 66 2. Winnipeg 51 31 1 19 162:135 63 3. Minnesota 48 27 4 17 151:138 58 4. Colorado 48 27 3 18 151:133 57 5. Nashville 48 24 6 18 137:141 54 6. St. Louis 50 23 3 24 154:181 49 7. Arizona 50 16 6 28 131:177 38 8. Chicago 48 15 4 29 118:176 34 Pacifická divize: 1. Seattle 49 29 5 15 177:151 2. Vegas 51 29 4 18 160:148 3. Los Angeles 52 28 6 18 169:178 4. Edmonton 50 28 4 18 187:162 5. Calgary 50 24 9 17 157:152 6. Vancouver 49 20 3 26 165:193 7. San Jose 51 15 11 25 157:196 8. Anaheim 50 16 5 29 125:205 Kanadské bodování NHL: 1. McDavid (Edmonton) 50 92 (41+51) 2. Draisaitl (Edmonton) 48 76 (29+47) 3. Kučerov (Tampa Bay) 48 72 (19+53) 4. Pastrňák (Boston) 49 71 (38+33) 5. T. Thompson (Buffalo) 49 68 (34+34) 6. J. Robertson (Dallas) 51 66 (33+33) 7. M. Tkachuk (Florida) 49 66 (25+41) 8. E. Karlsson (San Jose) 51 66 (16+50) 9. J. Hughes (New Jersey) 49 64 (33+31) 10. Rantanen (Colorado) 48 61 (34+27) 58. Nečas (Carolina) 48 44 (21+23) 67. Hertl (San Jose) 49 43 (14+29) 79. Krejčí (Boston) 44 41 (12+29) 110. D. Kubalík (Detroit) 48 34 (14+20) 122. Hronek (Detroit) 48 33 (7+26) 130. Zacha (Boston) 49 32 (9+23) 152. Chytil (NY Rangers) 41 29 (16+13) Střelci: 1. McDavid (Edmonton) 41 branek, 2. Pastrňák (Boston) 38, 3. Rantanen (Colorado), T. Thompson (Buffalo) oba 34, 5. J. Hughes (New Jersey), J. Robertson (Dallas) oba 33, 7. Ovečkin (Washington) 32, 8. Horvat (Vancouver) 31, 9. Draisaitl (Edmonton), Point (Tampa Bay), Scheifele (Winnipeg) všichni 29, ...31. Nečas (Carolina) 21, 73. Chytil (NY Rangers) 16, 93. Hertl (San Jose), D. Kubalík (Detroit) oba 14.