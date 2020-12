Pardubice remizovaly a v Ďolíčku stále neprohrály

Praha - Fotbalisté Pardubic remizovali ve 13. kole první ligy se Zlínem bez branek. Nováček soutěže neprohrál v pražském azylu v Ďolíčku, kde kvůli nevyhovujícímu stadionu hraje domácí ligové zápasy, ani posedmé a získal tam 15 z celkových 19 bodů. "Ševci" nevyhráli a neskórovali ve třetím kole po sobě.

V prvním poločase hrozili zejména hosté, jenže jim chyběla přesnější koncovka. V sedmé minutě Janetzký nezpracoval před brankářem Boháčem míč a vzápětí Slaměna ze značky pokutového kopu vyslal jen přízemní střelu, kterou domácí gólman chytil. Poté si Boháč poradil i s Jawovým zakončením zblízka.

Východočeši v úvodním dějství ohrozili zlínskou branku pouze jednou, ale Hufův přímý kop Dostála nepřekvapil. Před odchodem do šaten Zlín konečně Boháče překonal, gól však kvůli ofsajdu neplatil.

Po změně stran se hra vyrovnala. Pardubický útočník Huf pálil z úhlu vedle. V 71. minutě dali hosté o sobě znovu vědět, jenže Koláře vychytal Boháč, na něhož o chvíli později nevyzrál ani střídající Dramé.

Na opačné straně zahrozil hlavičkou střídající Petráň, který však zamířil vedle. V nastavení mohli "Ševci" zasadit domácím úder, ale Dramé na centrovaný míč před brankou nedosáhl.

Zlín, který má k dobru odložený zápas s mistrovskou Slavií, v lize remizoval po 17 zápasech.

Hlasy po utkání:

Jaroslav Novotný (trenér Pardubic): "Narazili jsme na velice kvalitního soupeře, který nás ve všech směrech přehrával. Bod je pro nás zlatý. Bylo to pro nás náročné utkání. Do 15. minuty měl soupeř tři gólovky, potom se to trochu srovnalo. Ve druhém poločase jsme měli nějaké náznaky, ale soupeř byl pořád nebezpečný a kvalitní dopředu. Dopředu jsme dneska moc nevymysleli."

Bohumil Páník (trenér Zlína): "Podali jsme určitě lepší výkon než v Příbrami. Byli jsme dravější, přímočařejší. Dostali jsme se ke čtyřem pěti vyloženým situacím. Bohužel jsme nedali gól, a proto to skončilo 0:0. Myslím si, že nám utekly dva body."