Pardubice i přes komplikaci ve druhé třetině zdolaly Brno

Pardubice - Hokejisté Pardubic vyhráli i čtvrtý domácí zápas v tomto ročníku. V 8. kole extraligy vedli nad Brnem o tři góly, hosté ve druhé třetině srovnali, ale Východočeši v posledním dějství rozhodli o vítězství 5:3. Dynamo se tak posunulo na první místo v tabulce a vede o skóre před Litvínovem. Kometa po třech výhrách za sebou tentokrát nebodovala.

První velkou šanci měli hosté, když ujel Kohout, ale brankář Will jeho zakončení přečetl. Do vedení šlo Dynamo v 8. minutě po akci prvního útoku, při které Sedlák našel před brankou Hyku. Následovala postupně přesilovka na každé straně, když dvouminutové vyloučení obstarali brankáři. Pardubický Will za vyhození puku a brněnský Furch za hrubost. Pardubickou početní výhodu využil v 15. minutě obránce Bučko, jenž po nabídce Radila dělovkou mířil přesně. V další příležitosti se objevil Vondráček, který trefil Furcha.

Ve druhém dějství nejprve hosté nevyužili přesilovku. V zajímavé akci na druhé straně našel Zohorna Kousala, ale ani on Furcha nepřekonal. Pardubičtí se radovali ve 28. minutě, kdy využili podruhé v utkání přesilovku. Střelou z prostoru kruhu Cienciala zvýšil na 3:0. V tu chvíli nic nenasvědčovalo tomu, že za necelých pět minut bude vyrovnáno.

Hned vzápětí totiž Willa překvapil Gazda a překonal pardubického brankáře poprvé. Ve 31. minutě už Kometa prohrávala jen o gól, když souhru Brna zakončil Moses. A hosté pak ještě využili přesilovku. Střelu Fleka gólman Will vyrazil, ale volný Cingeľ dorážel do odkryté branky. Domácí trenér Varaďa reagoval oddechovým časem a proslovem k týmu na střídačce.

Východočeši se ve třetí třetině chtěli vrátit zpět do vedení, ale nadějné šance nevyužili Kousal a Urban. Až ve 49. minutě se měnil stav, když Hyka našel najíždějícího Čerešňáka a slovenský obránce upravil na 4:3 pro Pardubice.

Ani Kometa nechtěla odjet z Pardubic s prázdnou, před Willa si najel i Ďaloga, ale vyrovnat nedokázal. Devadesát vteřin před koncem třetí třetiny odvolali hosté brankáře, jenže bez úspěchu. Sám na prázdnou branku potom jel Sedlák a uzavřel na 5:3 pro Pardubice.

Hlasy trenérů po utkání:

Václav Varaďa (Pardubice): "Na Kometu jsme se poctivě připravovali, protože v posledních třech zápasech dostala jen jednu branku. Čekali jsme urputnou bitvu, byli jsme rádi, že jsme v první třetině vstřelili dvě branky. V přesilovce jsme pak přidali další. Do půlky utkání byl vítr na naší strany, ale po nešťastné inkasované vlastní brance jsme trochu začali ztrácet půdu pod nohami. Následovaly další dva inkasované góly, ze zápasu byla vyrovnaná bitva. V kabině jsme si řekli pár věcí a trochu zklidnili hru. Náš čtvrtý gól rozhodl, třetí třetinu jsme odehráli velice zkušeně. Byl to takový play off hokej, neudělali jsme žádný faul a nepustili Kometu k vážnější příležitosti. Jsme rádi za tři body."

Jiří Otoupalík (Brno): "Do utkání jsme nevstoupili dobře, Pardubice nás dostaly pod tlak a šly do vedení, ale nechci se vymlouvat na náš pozdější příjezd na zápas. O přestávce jsme si řekli, že musíme spoustu věcí změnit. Podařilo se nám srovnat ze stavu 0:3 na 3:3, měli jsme tam ještě nějaké šance. Třetí třetinu jsme bohužel začali opět pasivně, Pardubice jednu z šancí proměnily a vstřelily rozhodující gól. Snažili jsme se o vyrovnání, ale už jsme to nedokázali. Domácí o ten gól byli lepší. K utkání si v sobotu něco řekneme a připravíme se na další zápas."

HC Dynamo Pardubice - HC Kometa Brno 5:3 (2:0, 1:3, 2:0)

Branky a nahrávky: 8. Hyka (L. Sedlák), 15. Bučko (Radil, Paulovič), 28. Cienciala (Čerešňák, L. Sedlák), 49. Čerešňák (Hyka, L. Sedlák), 60. L. Sedlák (Hyka, Cienciala) - 29. Gazda (Ďaloga), 31. Moses (K. Pospíšil, Ďaloga), 33. Cingeľ (Flek, Moses). Rozhodčí: Hribik, Ondráček - Lhotský, Šimánek. Vyloučení: 4:4. Využití: 2:1. Diváci: 9798.

Pardubice: Will - Čerešňák, D. Musil, Bučko, T. Dvořák, J. Kolář, Vála, Hrádek - Hyka, L. Sedlák, Cienciala - Radil, T. Zohorna, R. Kousal - Paulovič, Poulíček, Říčka - Vondráček, Rákos, T. Urban. Trenér: Varaďa.

Brno: D. Furch - Ščotka, Lintuniemi, Holland, Kučeřík, Gazda, Ďaloga, Zahradníček - Moses, Cingeľ, K. Pospíšil - A. Zbořil, Marcinko, Kohout - Flek, Holík, Zaťovič - Jenyš, Zembol, Okál. Trenér: Modrý.