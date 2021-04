Pardubice deklasovaly Zlín 4:0 a vyhrály venku potřetí za sebou

Zlín - Fotbalisté Pardubic zvítězili ve 29. kole první ligy ve Zlíně 4:0. Dvoubrankové vedením nováčkovi zajistil v úvodním poločase Brazilec Cadu, který otevřel skóre z penalty. Výhru pojistil ještě dvěma góly v závěru střídající David Huf. Hosté venku vyhráli třetí zápas po sobě a v tabulce se vrátili na sedmé místo o bod před Ostravu.

Naopak Zlín protáhl svoji šňůru bez zisku bodu na šest duelů, naposledy vyhrál v polovině března doma s Českými Budějovicemi. Na šestnáctou příčku, znamenající sestup, mají třináctí "Ševci" náskok osmi bodů. "Zachráněni budeme, až to bude matematicky jasné," řekl domácí kouč Bohumil Páník.

Už první minuty zápasu ukázaly, v jakém rozpoložení se oba týmy momentálně nacházejí. Domácí působili těžkopádným dojmem, zatímco z hostujícího týmu čišela radost a uvolnění. "Na co kluci sáhnou, to jim jde, hrajeme v pohodě a daří se nám," chválil pardubický tým kouč Jaroslav Novotný.

Brzy se to projevilo i na skóre. Napřed si Zlín dal pod tlakem Pardubic málem dvakrát vlastní gól, aby pak opravdu inkasoval. Po rohovém kopu stáhl Cedidla za dres Černého, což si sudí ověřil na videu, a nařízený pokutový kop Cadu bezpečně proměnil. "Kritický moment utkání. Penalta být neměla," prohlásil domácí útočník Tomáš Poznar.

Ten měl ve 22. minutě blízko k vyrovnání, ale z hranice šestnáctky těsně minul, zato hosté byli velmi produktivní. Cadu si ve 27. minutě narazil na hranici šestnáctky míč se Solilem a přesnou střelou k tyči nedal Dostálovi šanci.

Trenér Páník reagoval na nepříznivý vývoj dvěma střídáními ještě v první půli, třetím pak o poločase. Sporný moment nastal ve 48. minutě, kdy Jawo spadl v pokutovém území po souboji s Čihákem, sudí Matějček nařídil pokutový kop, ale po zhlédnutí videa jej odvolal.

Domácí předváděli zlepšený výkon a více se tlačili do pokutového území. Oslavit své 30. narozeniny gólem mohl Potočný, ale v 61. minutě jej vychytal Letáček, stejně jako Jawa o pět minut později.

Kontaktní gól nepřicházel. Pardubice zpevnily svůj obranný blok a vyrážely do brejků. Z jednoho se zrodil rohový kop, na který si v 80. minutě nejlíp naskočil Huf. Stejný hráč v nastaveném čase přidal čtvrtý zásah. "Jestli jsem si řekl o místo v základu? To nevím, je to otázka pro trenéra," poznamenal Huf. Zlín nedal Pardubicím gól ani ve druhém vzájemném zápase nejvyšší soutěže, ten první skončil bezbrankovou remízou.

Hlasy po utkání:

Bohumil Páník (trenér Zlína): "Od počátku jsme tahali za kratší konec, oproti rychlým hráčům Pardubic nám to nefungovalo, prakticky jsme se nedostali do hry. Nezvládli jsme kritické momenty utkání. Tím prvním byla odvolaná penalta, nedali jsme šance, pak jsme umožnili hostům brejky a oni je využili. Byl jsem hodně nazlobený na sudí, mám pocit, že se to vrací do starých kolejí. Tím ale nechci srážet výkon soupeře, ten byl výborný. Zachráněni nejsme, dokud to není matematicky jasné."

Jaroslav Novotný (trenér Pardubic): "Čekali jsme od domácích, že na nás vyvinou větší tlak, ale my jsme do zápasu vstoupili výborně, šli jsme do vedení, měli jsme i další příležitosti, soupeře jsme do ničeho nepustili. I ve druhé půli jsme očekávali větší nápor, hra se vyrovnala, zkušeně jsme drželi balon, chodili jsme do brejku, přidali jsme další góly, takže jsme maximálně spokojeni. Musíme týmu poděkovat za jejich výkon, na co kluci šáhnou, to se jim daří."

Fastav Zlín - FK Pardubice 0:4 (0:2)

Branky: 15. z pen. a 27. Cadu, 80. a 90.+3 Huf. Rozhodčí: Matějček - Podaný, Matoušek - Marek (video). ŽK: Cedidla, Páník (trenér, oba Zlín). Bez diváků.

Sestavy:

Zlín: Dostál - Procházka (35. Matejov), Buchta, Simerský - Fantiš, Janetzký, Vraštil (35. Janošek), Cedidla (46. Jawo) - Potočný (74. Martínez), Poznar, Dramé. Trenér: Páník.

Pardubice: Letáček - Cadu (76. Sláma), Čihák, Toml, Čelůstka - Jeřábek - Tischler, Solil, Hlavatý (63. Kostka), Ewerton (87. I Sang-hjok) - Černý (63. Huf). Trenér: Novotný.