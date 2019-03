Praha - Předplacené stravenkové karty by mohly do tří let nahradit klasické papírové kupony, očekává společnost Edenred. Stravenkové karty této společnosti v současnosti využívá zhruba čtvrtina ze 600.000 zákazníků firmy. ČTK to řekl generální ředitel Edenredu Nicolas Eich. Postupný přechod na stravenkové karty předpokládá i další velký producent stravenek společnost Sodexo Benefity, jejíž kartu užívá zhruba třetina ze 600.000 zákazníků. S přijímáním karet v restauracích by podle firem neměl být problém.

"Karty jsou praktičtější pro zaměstnavatele i zaměstnance. Snažíme se proto naše zákazníky postupně přesvědčovat, aby stravenky digitalizovali," uvedl Eich. Podle něj spočívají výhody předplacených karet oproti papírovým ve snazší administrativě pro zaměstnavatele a také v jednodušším a rychlejším každodenním použití pro uživatele stravenek. "Aktivně jim proto nabízíme možnost překlopit papírové stravenky na kartu," dodal.

Předplacené stravenkové karty jsou podle dvou největších tuzemských firem, které nabízejí stravenky, současný trend, ačkoliv uživatelé využívající karty jsou stále v menšině. "Meziroční nárůst ovšem karet činí 160 procent," řekla mluvčí Sodexo Benefity Tereza Knířová.

Papírové stravenky firmy zatím rušit nebudou. "Na sílu to dělat nebudeme. Očekáváme ovšem, že v horizontu do tří let papírové kupony zaniknou," podotkl Eich.

Podle něj ani nehrozí, že by karty omezili síť restaurací, které by stravenky přijímaly. Přiznal, že určité problémy s přijímáním karet byly při jejich spuštění zhruba před dvěma lety. V současnosti jsou však podle něj běžně využitelné ve všech restauracích, které přijímají i klasické platební karty. "To je dnes asi 80 procent všech restaurací v naší síti," dodal. U Sodexo Benefity je to podle Knířové přes 17.000 podniků. Počet restaurací, které budou akceptovat karty by se navíc měl zvyšovat.

Obě firmy jsou největšími tuzemskými producenty stravenek, každá z nich uvádí, že má přes 600.000 zákazníků. Edenred nabízí stravenky Ticket Restaurant, společnost Sodexo Benefity produkuje stravenky Sodexo. Třetím největším poskytovatelem stravenek je společnost Up Česká republika (dříve Cheque Déjeuner), která uvádí 300.000 uživatelů.