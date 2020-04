Pandemie komplikuje podle průzkumu život třem pětinám Čechů

Praha - Dopady koronavirové pandemie a souvisejících opatření pociťují téměř tři pětiny Čechů. Pět procent z nich přišlo o práci, u 63 procent má aktuální situace vliv na domácí rozpočet. Vyplývá to z průzkumu srovnávacího portálu Ušetřeno.cz mezi 1837 respondenty.

Kvůli karanténě teď podle průzkumu 26 procent Čechů pracuje z domova na home office. Mnozí zaměstnavatelé museli omezit chod firmy, a tak 22 procent nyní vykonává práci na zkrácený úvazek. Pětina respondentů uvádí, že jako OSVČ nebo drobný podnikatel přichází o zakázky. Desetina oslovených v důsledku uzavření škol a školek zůstává doma s dětmi.

Řada firem byla nucena zastavit provoz, jejich zaměstnanci tak mají neplacené volno (devět procent), nebo čerpají dovolenou (osm procent).

"Vedle práce mají vládní opatření proti šíření nákazy vliv také na naše hospodaření s penězi, což potvrdily téměř dvě třetiny účastníků našeho průzkumu. Zatímco třetina z nich popisuje zatím jen mírné dopady, u druhé třetiny zasáhla opatření do domácího rozpočtu velmi citelně," uvedl finanční analytik portálu Ušetřeno.cz Daniel Gorol.

V případě, že by se zhoršila finanční situace, řešili by ji oslovení nejčastěji šetřením a využitím úspor (54 procent). Zhruba třetina by současně požádala o odklad splátek úvěru či hypotéky. Na 16 procent by hledalo pomoc u rodiny a 14 procent by se obrátilo i na státní instituce, například s žádostí o mimořádnou okamžitou pomoc. Na osm procent by pokles příjmů řešilo formou dalšího přivýdělku či brigády. A 23 procent respondentů neví, jak by takovou situaci řešilo.

Na 61 procent účastníků průzkumu aktuálně splácí nějaký typ úvěru a 27 procent má hypotéku. Většina bank a spořitelen svým klientům, na něž doléhá pandemie či preventivní opatření, umožňuje požádat o odklad splátek půjčky nebo hypotéky. Na 44 procent oslovených ale netuší, na jak dlouho lze o odklad požádat.

Vzhledem k tomu, že jsou teď školy a některé školky zavřené, nabízí stát rodičům možnost čerpat na dítě tzv. ošetřovné. "Zde je informovanost Čechů poměrně dobrá," uvedl Gorol. Na 43 procent oslovených ví, že je možné ho využít pro děti do 13 let, a to do doby opětovného otevření škol. Naopak 35 procent respondentů podmínky čerpání ošetřovného nezná. Pětina respondentů s dítětem v nezletilém věku se chystá požádat o ošetřovné, více než desetina této možnosti využila.

Pokud jde o úlevy, které stát nabízí OSVČ a drobným podnikatelům, mají respondenti značný přehled. Na 54 procent ví, že živnostníci nebudou muset půl roku hradit zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Každý druhý respondent současně ví, že OSVČ jakkoli postižení koronavirovými opatřeními budou moci jednorázově získat 25.000 Kč.

Živnostníci také mohou podat daňové přiznání bez sankce až do 1. července, o čemž má správné informace třetina dotázaných. Také o možnosti čerpat jakožto OSVČ na hlavní pracovní poměr ošetřovné panuje mezi Čechy dobré povědomí, jak potvrdilo 29 procent respondentů. Podobný podíl má informace o možnosti podnikatelů požádat o státní bezúročnou půjčku COVID II. Pětina dotázaných také ví, že se 3. a 4. vlna EET posunou o tři měsíce. Naproti tomu 30 procent dotázaných netuší, jaké úlevy mohou nyní živnostníci využít.