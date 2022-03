Paliva oproti minulému týdnu zlevnila, nafta téměř o 1,50 Kč

Praha - Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se u čerpacích stanic v Česku v současnosti prodává v průměru za 44,18 koruny, před týdnem byl o 95 haléřů dražší. O 1,48 koruny na litru zlevnila nafta, za litr teď řidiči dají průměrně 46,21 koruny. I přes zlevnění zůstávají paliva výrazně dražší než před ruskou invazí na Ukrajinu. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny pohonných hmot sleduje. Podle analytiků začnou pohonné hmoty opět zdražovat.

Rusko zaútočilo na Ukrajinu letos 24. února. Za litr naturalu tehdy motoristé v Česku platili v průměru 37,48 koruny, tedy o 6,70 koruny méně než nyní. Nafta za stejnou zdražila o téměř 9,80 koruny.

"V nejbližším týdnu by ceny pohonných hmot měly opětovně stoupnout. Zdražení do konce března by mělo být více než 1,30 Kč za litr. U nafty je možné zdražení až o 1,80 Kč za litr. Důvodem je prudký růst cen ropy," uvedl dnes analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak.

"Výhled na další pohyb cen není příznivý. Ceny benzínu i dieselu by měly pokračovat v růstu. Na rozdíl od začátku měsíce však motoristům hraje do karet silnější koruna. Maxima by tedy zatím neměla být pokořena. Bude ale záviset na dalším vývoji cen ropy a rizikové averze na trzích. Pokud by motoristé opět začali paliva vykupovat, tak bychom se mohli dočkat nových maxim na totemech čerpacích stanic," řekl dnes ČTK analytik společnosti XTB Jiří Tyleček.

Nejlevnější benzin natankují řidiči v Jihočeském kraji, kde je litr v průměru za 43,78 koruny. Nafta je nejlevnější ve Zlínském kraji, litr tam prodávají průměrně za 45,81 koruny.

Naopak nejdražší paliva nabízejí pumpy v Praze. Litr benzinu stojí v metropoli průměrně 44,59 koruny, nafta se v hlavním městě tankuje za 46,67 koruny za litr.

Průměrná cena benzinu v Česku rostla nepřetržitě od začátku války na Ukrajině až do 10. března, kdy kulminovala na rekordní hodnotě 47,26 koruny za litr. Následoval postupný pokles až těsně pod 44 korun tuto neděli. Od začátku týdne ale benzin opět zdražuje.

Podobný vývoj zaznamenala také cena nafty. Maxima dosáhla 13. března, kdy litr stál v průměru 49,57 koruny. Následný pokles se zastavil na konci uplynulého týdne těsně pod 46 korunami. Od pondělí průměrná cena dieselu v Česku opět stoupá.

Průměrné ceny pohonných hmot v ČR k 23. březnu 2022 (v Kč/l):

Kraj Natural 95 Nafta ČR 44,18 46,21 Praha 44,59 46,67 Středočeský 44,52 46,54 Jihočeský 43,78 45,82 Plzeňský 44,14 46,16 Karlovarský 44,07 46,42 Ústecký 43,86 45,93 Liberecký 44,44 46,35 Královéhradecký 43,98 45,90 Pardubický 44,17 46,24 Vysočina 44,24 46,50 Jihomoravský 44,24 46,27 Olomoucký 44,51 46,32 Zlínský 43,81 45,81 Moravskoslezský 44,14 46,05

Zdroj: CCS