Palestinský Betlém se připravuje na vánoční turisty

Betlém (Západní břeh) - Palestinský Betlém se připravuje na Vánoce s nadějí, že by to mohly být nejlepší svátky za posledních 20 let. Hotely rozšiřují své kapacity a o pěti nových se jedná. Bazilika Narození Páně zároveň prodloužila otevírací dobu. Betlém má za sebou tři bohaté roky, ale to neznamená, že v tomto předpokládaném Ježíšově rodišti, vzdáleném jen několik kilometrů od Jeruzaléma, nepanuje nervozita. Píše to agentura Reuters.

Betlém je závislý na příjmech z cestovního ruchu a jakékoli násilí, nejen v jeho bezprostřední blízkosti, pro něj znamená finanční katastrofu. Většina zájezdů, sjednaných měsíce předem, může být odřeknuta.

Starosta Antún Salmán má z oken své kanceláře výhled na rozsvícený vánoční strom na náměstí Jesliček. Loni Betlém navštívilo 1,5 milionu lidí, letošek by podle něj měl být ještě lepší. "Poslední tři roky se situace zlepšuje, letošek je lepší než rok 2018 a ten byl lepší než 2017, do města přijíždí stále více lidí," řekl.

Letos poprvé prodloužili otevírací dobu baziliky Narození Páně do osmi hodin večer, příští rok chce město rozšířit parkoviště autobusů a vyřešit zácpy, které se často tvoří u náměstí Jesliček. Turisté budou muset návštěvu hlásit předem. "Když bude velký zájem a bazilika nebude mít kapacitu, musíme mít náhradní plán," řekl Salmán.

Provoz v bazilice zpomaluje nízký vchod, jímž musejí návštěvníci projít a který má na výšku kolem 120 centimetrů. Původní, velké dveře postupně redukovali křižáci, pak mamlúkové i osmani. Mělo to zabránit zlodějům vjet dovnitř s vozíky a odvážet kořist.

Letos Betlém nabízí nové lákadlo v podobě relikvie převezené z Říma. Ta je podle křesťanů jedním ze zbytků jesliček, do kterých po narození uložili Ježíše právě zde, v Betlémě.

Město se ale stále nezbavilo ostražitosti. Těšilo se prosperitě, dokud v roce 2000 nezačalo protiizraelské povstání, jež přineslo roky krveprolévání v izraelsko-palestinských střetech. Cestovnímu ruchu to přineslo zkázu a jizvy jsou dodnes patrné. Jednou z nich je betonová zeď, která se tyčí nad severní částí Betléma a která toto město odděluje od Jeruzaléma. Podle Palestinců stojí na ukradeném území, zatímco Izrael tvrdí, že díky zdím, plotům a příkopům se podařilo výrazně snížit počet útoků z Palestiny.

Betlémský hotel Alexander patří rodině Joeye Canavatiho. V těžkých letech se všichni už téměř vzdali naděje, teď je hotel zamluvený do roku 2021. A plánují zvýšit kapacitu z nynějších 58 na 110 pokojů. "Obchody jen kvetou, nikdy dřív jsme nic podobného neměli. Letos se pro turisty v Betlémě nedostává pokojů," řekl Canavati.