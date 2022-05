Palát gólem do prázdné branky pečetil postup Tampy do konferenčního finále

New York - Český hokejový útočník Ondřej Palát gólem do prázdné branky pečetil postup Tampy Bay do semifinále NHL. Lightning ve čtvrtém zápase série 2. kola play off porazili Floridu 2:0 a v cestě za obhajobou Stanley Cupu je čeká lepší ze série Carolina NY Rangers. K postupu se přiblížili také hokejisté Colorada, kteří ve čtvrtém utkání série vyhráli na ledě St. Louis 6:3 a zvýšili své vedení na 3:1 na zápasy.

Hokejisté Floridy v rozhodujícím zápase série přestříleli Tampu vysoko 49:25, na skvělého Andreje Vasilevského v brance Lightning si ale nepřišli. Sedmadvacetiletý ruský brankář v celé sérii obdržel pouze tři branky a byl hlavním strůjcem rychlého postupu do konferenčního finále.

Na úvodní branku se čekalo do poloviny zápasu, kdy otevřel skóre Alexander Killorn. Jeho trefa však stejně jako gól Nikity Kučerova o dvě minuty později kvůli trenérské výzvě neplatila. První regulérní trefu tak obstaral v čase 46:16 Patrick Maroon, jenž v brankovišti sklepl vyražený kotouč a dezorientovaný brankář Sergej Bobrovskij si ho srazil do branky.

Postupovou pojistku přidal Palát dvaadvacet sekund před koncem, kdy po návratu z trestné lavice dojel vyhozený puk a bez problémů ho uklidil do prázdné branky.

Colorado vyhrálo na ledě St. Louis 6:3 a vybojovalo si postupový mečbol. Hattrickem a jednou asistencí se blýskl hostující Nazem Kadri.

Výsledky NHL

2. kolo play off NHL:

Východní konference - 4. zápas:

Tampa Bay - Florida 2:0 (konečný stav série 4:0).

Branky: 47. Maroon, 60. Palát. Střely na branku: 26:49. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Vasilevskij, 2. Maroon (oba Tampa Bay), 3. Bobrovskij (Florida). Konečný stav série 4:0.

Západní konference - 4. zápas:

St. Louis - Colorado 3:6 (stav série 1:3).

Branky: 6. a 38. Perron, 40. Bučněvič - 25., 28. a 50. Kadri, 23. E. Johnson, 25. Toews, 60. Rantanen. Střely na branku: 20:37. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. Kadri (Colorado), 2. Perron, 3. Bučněvič (oba St. Louis). Stav série 1:3.