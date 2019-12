Ostravské strojírenské firmy jsou pod novou značkou Witkowitz

Ostrava - Podnikatel Martin Ulčák dnes v Ostravě představil novou značku Witkowitz, která zastřešila osm strojírenských firem s celkem 1400 zaměstnanci, v nichž má prostřednictvím svých společností rozhodující podíl. Některé z firem patřily do strojírenského koncernu Vítkovice Machinery Group ostravského podnikatele Jana Světlíka. Ulčák je od něj koupil, do některých vstoupil v době, kdy byly v úpadku.

Pod značku Witkowitz patří společnosti Witkowitz Envi, Gearworks, Witkowitz Mechanica, Witkowitz Slovakia, Hammering, Hutní montáže, Vítkovice Energetické strojírenství (VES) a Witkowitz.

"V uplynulém roce se společnosti postupně podařilo provést právními i ekonomickými těžkostmi. Nyní je čeká modernizace a tvorba nové obchodní strategie," řekl mluvčí firmy Karel Křivan.

Envi, Gearworks a Mechanika patřily do Světlíkova holdingu a prošly reorganizacemi, během nichž do nich Ulčák vstoupil jako nový strategický investor. Jednou z klíčových firem Světlíkova koncernu byly Vítkovice Power Engineering, které skončily v konkurzu a jejich výrobní provozy Kotlárna a Mostárna nyní patří do společnosti Vítkovice Energetické strojírenství.

Hutní montáže, největší česká firma, pokud jde o montáže velkých investičních celků, ocelových a mostních konstrukcí, koupil Ulčák od Světlíka už dřív. Firma Hammering má špičkovou rychlokovárnu a umí zpracovávat širokou řadu materiálů (titan, nikl, superslitiny) používaných v nejnáročnějších průmyslových aplikacích, například v letectví a zdravotnictví.

Ulčák řekl, že nová značka vyjadřuje sebevědomí, dovednost a rozlet a že je hrdý na zdejší strojírenskou tradici. "Naši předchůdci vybudovali Vítkovicím skvělé jméno po celém světě. Ale tradice sama o sobě nedokáže změnit přítomnost. Zachránili jsme strojírenskou výrobu, pro mnohé pracovní místa, jedinečné know-how. Nyní musíme dokázat to, co generace před námi - vymýšlet, vyrábět a prodávat světové výrobky," uvedl podnikatel. Důraz chce klást na vlastní konstrukci a inženýring. Slavnostní představení značky dnes v expediční kotlárenské hale ve Vítkovicích sledovaly stovky pracovníků.

Ulčák řekl, že cílem je firmy znovu postavit na nohy a dosáhnout pro ně respektu ve světě. Překážek je podle něj moc, největší asi v lidech. "Tady se prostě ztratila víra v mnoha směrech, nicméně postupně pomalinku získáváme půdu pod nohama a musíme prakticky od začátku a z gruntu začít měnit všecko," řekl.

Změní se například výrobní program některých firem. "Budeme muset překonat velikou propast, která je mezi námi a světem. Bez robotizace, bez průmyslu 4.0, bez investic a bez toho, aniž bychom tady začali dělat inteligentní struktury věcí, není cesty do budoucna," řekl Ulčák.

Uvedl, že do vítkovických firem už investoval několik miliard korun a další investice za miliardy jsou potřeba. Chce se zaměřit například na jadernou energetiku. "Nemyslíme si, že se dál bude pokračovat ve velkých jaderných elektrárnách, ale vidíme velikou budoucnost v malých modulárních systémech. Zatím není na světě žádný, ale dělají na tom Američani, Japonci, Korejci. Chceme na tom dělat i my. Chtěli bychom zkusit první prototyp," řekl podnikatel.

Miliardář Ulčák je podle časopisu Forbes 94. nejbohatším Čechem (časopis mu přisuzuje majetek v hodnotě 1,7 miliardy korun). Vystudoval Vysokou školu ekonomickou a v prosinci 1989 byl předsedou Socialistického svazu mládeže, později Svazu mladých. V roce 1991 se třemi spolužáky založil firmu Geco, která je nyní největším prodejcem tabákových výrobků a má síť trafik. Později se prosadil jako vlivný lobbista, mimo jiné měl blízko k někdejšímu komunistickému funkcionáři Miroslavu Šloufovi, který pomáhal s politickou kariérou Miloši Zemanovi. Nyní Ulčák podniká prostřednictvím společnosti E-Invest, patří mu například i firma T-Watt obchodující s elektřinou.