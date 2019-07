Ostravská huť sníží výrobu oceli o pětinu, propouštět nebude

Ostrava - Ostravská huť ze skupiny Liberty Steel sníží dočasně výrobu oceli o 20 procent. Zpomalí výrobní tempo, propouštět zaměstnance ani odstavit výrobní zařízení se nechystá. Firma pokles výroby zdůvodňuje současnou situací na trhu, kde zdražují suroviny, povolenky a problémy působí i dovoz levné oceli ze zemí mimo Evropskou unii. To potvrzují i analytici, podle kterých zesílily dodávky oceli zejména z Číny po zavedení cel v USA. Německý deník Handelsblatt poznamenal, že se pod tlakem ocitají všichni evropští výrobci oceli.

Podle generálního ředitele ostravské huti Ašóka Patila nebyly poslední měsíce pro ocelářský průmysl v Evropě příznivé a huť na ně musí reagovat dočasným snížením výroby. "Cena poplatků za CO2 jen za poslední rok a půl stoupla o 264 procent, cena rudy se od počátku roku zvýšila o 65 procent, dovoz levné oceli vzrostl o 13 procent a dosáhl čtvrtiny celkového objemu spotřeby oceli v EU. A navíc Evropská komise nyní navýšila kvóty na dovoz oceli o dalších pět procent, navzdory už tak složité situaci na trhu a oslabujícím ekonomikám EU," uvedl Patil.

Dovoz oceli ze zemí mimo Evropu považuje firma za neférový. Dovoz levné oceli do Evropy podle ní vzrostl meziročně na 39,2 milionu tun, přičemž celková spotřeba oceli v EU loni činila 164 milionu tun. "Každá čtvrtá tuna spotřebovaná v Evropě je vyrobena ve třetích zemích, kde výrobci nemusejí dodržovat žádné emisní limity, ani nejsou součástí programů na snižování produkce CO2, tudíž vyrábějí s podstatně nižšími náklady. V prostředí, kde nemáte nastavena stejná pravidla pro všechny účastníky soutěže, je dlouhodobě těžké konkurovat," uvedl Patil. Kapacita výroby ostravského podniku je 3,6 milionu tun oceli, v současnosti vyrábí ročně 2,2 milionu tun.

Ostravská huť má i s dceřinými společnostmi 6300 zaměstnanců. Předseda odborů v ostravské huti Petr Slanina dnes ČTK řekl, že nový vlastník o situaci s odboráři jednal. "Bohužel ta situace je špatná, ale je to otázka trhu. Nevnímáme to, že by to byl problém převzetí firmy, ale vnímáme to vyloženě jako problém trhu ve všech evropských hutních podnicích," uvedl Slanina. Situaci vnímá jako likvidaci ocelářství v Evropě.

Řízení podniku 1. července převzala skupina Liberty Steel z globálního koncernu GFG Alliance britského podnikatele s indickými kořeny Sanjeeva Gupty. Hutě původně vlastnila skupina ArcelorMittal indického miliardáře Lakšmího Mittala. Generální ředitel ostravské huti v pondělí ministra průmyslu Karla Havlíčka (za ANO) ujistil, že snížení výroby není důsledkem změny vlastníka. ČTK to napsal i premiér Andrej Babiš (ANO). Do Ostravy v pátek pojede náměstkyně ministra průmyslu Silvana Jirotková, Havlíček tam bude mít celodenní jednání 31. července. Součástí návštěvy bude i podpis memoranda mezi ministerstvem a Liberty o dalším investičním rozvoji společnosti, ministerstvo by mělo mít i svého zástupce v dozorčí radě.

Podle analytiků oslovených ČTK škodí českému i evropskému ocelářství vysoké ceny železné rudy, zdražování emisních povolenek a dovoz levné oceli zejména z Číny, odkud zesílily dodávky do Evropy po zavedení cel v USA. Pozitivně může působit zlevnění koksovatelného uhlí.

"Cena železné rudy je na pětiletém maximu. Levná ocel (nejen) z Číny přitom způsobuje omezení výroby v Ostravě či Košicích, hrozí propouštění," uvedl hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda. Za růstem cen železné rudy stojí podle Kovandy omezení dodávek rudy z Brazílie a Austrálie, což jsou klíčoví světoví těžaři. Zároveň se čínská výroba oceli v červnu meziročně zvýšila o desetinu a průměrná denní produkce vystoupala na rekord, z celosvětového hlediska je stále levná.

Předseda správní rady Ocelářské unie Jan Czudek poznamenal, že situaci ještě zhoršuje zpomalování růstu evropské ekonomiky. Třinecké železárny, kde je Czudek generálním ředitelem, se snaží nahradit nižší poptávku automobilek prodejem ocelových produktů jiným odvětvím.

Německý ekonomický list Handelsblatt v pondělí upozornil, že evropskému ocelářství hrozí po zotavení z posledních let recese. Zatímco konkurence v Indii a dalších rychle rostoucích ekonomikách jde od jednoho rekordu k druhému, objemy zakázek v Evropě klesají. Zároveň roste cena železné rudy, nejdůležitější suroviny při výrobě oceli. Společně s velkým převisem nabídky na globálním trhu s ocelí vzniká pro zdejší výrobce nebezpečná kombinace nepříznivých faktorů.