Ostrava vybrala nejlepší návrh parkovacího domu u katedrály

Nejlepší návrh budoucího multifunkčního parkovacího domu za katedrálou v centru Ostravy (na vizualizaci) připravilo pražské studio Chalupa architekti. Stavba by měla začít v roce 2023. Novinářům to 7. ledna 2021 sdělila mluvčí města Andrea Vojkovská. Náklady by měly být maximálně 400 milionů korun. ČTK/Magistrát města Ostravy