Ostrava udolala oslabené Teplice 1:0, v závěru rozhodl Almási

Teplice - Fotbalisté Ostravy ve 12. kole první ligy zvítězili 1:0 v Teplicích a posunuli se na páté místo neúplné tabulky. Domácí hráli celý druhý poločas bez vyloučeného obránce Nemanji Mičeviče, přesilovku zužitkoval v 76. minutě střídající útočník Ladislav Almási. Severočeši se propadli na 10. příčku o skóre za Liberec.

Baník porazil Teplice potřetí za sebou a navázal na výhru 3:0 z předchozího venkovního ligového zápasu v Olomouci. Slezané drží v nejvyšší soutěži sérii sedmi utkání bez prohry. Severočeši naopak v lize čtyřikrát za sebou nezvítězili, doma čekají na tříbodový zisk už pět duelů.

"V závěru jsme trnuli, aby Teplice nevyrovnaly, měly dost možností a závarů. Jsme ale v dobrém rozpoložení a jedeme na takové vlně, pak se k nám přikloní i trochu štěstí," těšilo na tiskové konferenci ostravského trenéra Pavla Hapala.

Na teplických Stínadlech padly v úvodních pěti zápasech sezony jen čtyři góly a ani dnes neviděli diváci žádné ofenzivní představení. Domácí v první půli zahrozili pouze v 18. minutě, kdy Havelka z nadějné pozice vysoko přestřelil.

Na druhé straně ve 35. minutě těsně minul Buchta a o chvíli později v ještě větší šanci po Kubalově zpětné přihrávce nastřelil Ewerton břevno. Brazilský ofenzivní hráč hostující v Baníku ze Slavie nepotěšil trenéra Pražanů Trpišovského, jenž zavítal na utkání spolu se svými asistenty.

Nejdůležitější moment úvodního dějství nastal až v samém závěru, kdy Mičevič skluzem zastavil unikajícího Tanka. Sudí Pechanec nejprve neposoudil zákrok srbského stopera jako faul, po zásahu videorozhodčího a zhlédnutí opakovaných záběrů ale svůj výrok přehodnotil a poslal Teplice do deseti. Severočeši dohrávali v oslabení čtvrté z posledních pěti soutěžních utkání.

"Vůbec se nechci vymlouvat na rozhodčí, to není můj styl práce. Zcela výjimečně se vyjádřím k jejich výkonu. Podle mě to pro Mičeviče nebyla červená karta ani náhodou. Stejně tak jsme měli v prvním poločase kopat jasnou penaltu po faulu na Hronka," řekl teplický kouč Zdenko Frťala k jedné ze situací po rohovém kopu. "Opakované záběry jsem ještě neviděl, takže sporné situace zatím nechci komentovat," uvedl Hapal.

Baník začal druhý poločas náporem, do vedení ale mohli jít domácí. V 53. minutě se Vachoušek uvolnil přes Pojezného a běžel sám na gólmana Letáčka, jeho technický obstřel ale minul horní roh brány. Vzápětí vyzkoušel Grigara prudkou přízemní střelou Ewerton, teplický brankář se k míči složil včas. V 57. minutě to byla první střela v zápase směřující mezi tři tyče. Statistiku nevylepšily ani další nadějné pokusy aktivního Tanka a Ewertona.

Ostravský tlak se stupňoval a hosté se dočkali čtvrt hodiny před koncem. Kubala našel přihrávkou do vápna Almásiho, který nepříliš povedenou střelou po zemi dostal míč do sítě. "Byl to takový přízemní centr, který se mi povedlo se štěstím usměrnit. Byl z toho gól, tak jsem to asi trefil ideálně," řekl s úsměvem čtyřiadvacetiletý slovenský útočník, který skóroval v nejvyšší soutěži poprvé od 21. května, kdy přispěl k domácí výhře 2:1 právě nad Teplicemi.

"Skláři" byli záhy blízko vyrovnání, Letáček ale po Chaloupkově hlavičce k tyči vytáhl skvělý zákrok. V 84. minutě zahrál Almási ve vlastním pokutovém území rukou a Pechanec nařídil penaltu. I při druhém klíčovém okamžiku utkání ale dal na doporučení videorozhodčího a po zhlédnutí opakovaných záběrů svůj verdikt změnil.

"Vyloučení nás znovu stálo spoustu sil. Za druhou půli hráči zaslouží obdiv, vypracovali jsme si jednu stoprocentní příležitost i nějaké závary. Přežili jsme šance soupeře a nakonec rozhodl trochu náhodný gól," uvedl Frťala.

Vzájemný souboj obou soupeřů pošesté za sebou neskončil remízou. Baník navázal v Teplicích na únorovou výhru 5:0.

Hlasy trenérů po utkání:

Zdenko Frťala (Teplice): "Vůbec se nechci vymlouvat na rozhodčí, to není můj styl práce. Zcela výjimečně se vyjádřím k jejich výkonu, podle mě to pro Mičeviče nebyla červená karta ani náhodou. Stejně tak jsme měli kopat v prvním poločase penaltu po faulu na Hronka. Vyloučení nás znovu stálo spoustu sil. Za druhou půli hráči zaslouží obdiv, vypracovali jsme si jednu stoprocentní příležitost i nějaké závary. Přežili jsme šance soupeře a nakonec rozhodl trochu náhodný gól."

Pavel Hapal (Ostrava): "Jsem spokojený s výsledkem, ale ne s určitými pasážemi naší hry. Nechci si stěžovat, terén byl pro všechny stejný, ale trochu znehodnotil hru obou týmů. Do vedení jsme mohli jít už dříve, i když šancí bylo dnes málo na obou stranách. K červené kartě se nechci zatím vyjadřovat, pořádně jsem to ještě neviděl, stejně jako odvolanou penaltu. V závěru jsme trnuli, aby Teplice nevyrovnaly, měly dost možností a závarů. Jsme v dobrém rozpoložení a jedeme na takové vlně, která je podpořená tvrdou prací. Pak se k nám přikloní i trochu štěstí."

FK Teplice - Baník Ostrava 0:1 (0:0)

Branka: 76. Almási. Rozhodčí: Pechanec - Dresler, Dohnálek - Szikszay (video). ŽK: Havelka, Vachoušek, Hora, Beránek, Frťala (trenér) - Lischka, Juroška, Boula, Rigo. ČK: 45.+2 Mičevič (Teplice). Diváci: 5378.

Sestavy:

Teplice: Grigar - Knapík, Chaloupek, Mičevič - Radosta (78. Hora), Havelka (78. Bílek), Jukl (88. Bednár), Beránek - Trubač (88. Křišťan) - Vachoušek (62. Cykalo), Hronek. Trenér: Frťala.

Ostrava: Letáček - Juroška, Lischka, Pojezný, Kpozo - Buchta (71. Šín), Rigo, Boula (90.+2 Kaloč), Ewerton (87. Madleňák) - Kubala - Tanko (71. Almási). Trenér: Hapal.