Oštěpařka Ogrodníková neztrácí víru ve zlepšení, už nechce experimenty

Budapešť - Oštěpařka Nikola Ogrodníková poslední roky neprožívá dobré sezony, ale neztrácí víru, že se to obrátí k lepšímu. Třiatřicetiletou vicemistryni Evropy z roku 2018 drží u sportu láska k oštěpu. Před olympijskou sezonou nechce experimentovat s technikou, protože se špatně vyrovnává se změnami. Řekla to novinářům po dnešní neúspěšné kvalifikaci na atletickém mistrovství světa.

Nejsvětlejším okamžikem této sezony bylo pro Ogrodníkovou červnové mistrovství Evropy atletických družstev, kdy výkonem 61,75 vyhrála elitní divizi a celkově získala stříbro na Evropských hrách. Před MS řešila zdravotní problémy. Kvůli zranění žeber měla více než dvoutýdenní pauzu od házení a vynechala červencové mistrovství republiky.

Dnešní výkon v Budapešti na ně však nesváděla. "Já ta žebra necítila. Jen jsem pokašlávala, když jsem si chtěla zařvat, tak to moc nešlo. Ale jela jsem s tím, že jsem věděla, že jsem po viróze, ale nechci se na to vymlouvat. To není ta chyba, ta je v technice, která letos evidentně je hodně nestabilní a mám dost velké výkyvy. S tím nejsem moc spokojená," uvedla.

Současná situace pro ni není snadná. "Lidi, co mě znají, vědí, že trénujeme docela hodně a kolik tomu obětujeme. I když to pokazím, tak to neznamená, že to příští rok nebude dobré. Víra, že se to jednou změní, je pro mě hodně důležitá. Prohry k tomu patří. Je to nepříjemné, radši bych každý závod vyhrávala, to asi každý, ale zatím se to holt tak neděje," přemítala.

Pořád atletiku miluje. "Házení oštěpem mě baví, baví mě jezdit na závody. I když mě rozčiluje a je nepříjemné, když se to nepodaří, to se vám chce brečet, do něčeho kopnout a hodit tu flašku nevím kam. Pak stejně přemýšlíte, co se stalo, co byste udělal jinak a stejně jdete na trénink a připravujete se stejně na další sezonu s hlavou, že to bude dobré," vykládala svěřenkyně světového rekordmana Jana Železného.

Při snaze o návrat k dlouhým hodům v poslední době hodně experimentovali s rozběhem a technikou. "Je pravda, že letos jsme udělali trochu víc těch změn. Nazvala bych to, že to byl takový zkoušecí rok. Trenér vidí, že můžu házet daleko," vysvětlovala.

Už se ale rozhodla, že od novinek ustoupí. "Už se nenechám natlačit, přimět k tomu, abychom nějakou změnu udělali. Když už, tak v Africe, a ne v průběhu sezony. Je to pro mě kontraproduktivní. Já hrozně špatně reaguju na nějaké změny, dlouho se s tím sžívám, nemám to jako trenér a ostatní, že si za pár závodů změnu automatizují. Na příští rok bych chtěla zůstat u starého rozběhu a na tom budeme pracovat," plánovala oštěpařka, která by chtěla stihnout ještě dvě olympiády. Po Paříži 2024 budou v roce 2028 hry v Los Angeles.