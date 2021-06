Oštěpař Veselý věří, že se dostane na čtvrté olympijské hry

Praha - Oštěpař Vítězslav Veselý věří, že se dostane na své čtvrté olympijské hry. Mistr světa z roku 2013 nemá splněný ostrý limit 85 metrů, ale ve světovém žebříčku se drží na postupové pozici mezi plánovanými 32 účastníky. Další body může získat o víkendu na první lize mistrovství Evropy atletických družstev v Kluži a především příští víkend na republikovém šampionátu ve Zlíně.

Po každém závodě sleduje, jak si vede. "Vypadá to nadějně, protože teď už přijde tenhle závod a pak nějaké národní šampionáty. Předpokládám, že je budou mít všichni. Mám tam nějaký bodový polštář. Uvidíme, ale už tak trošku s tím počítám. Ještě tam budou pohyby, že nepojedou všichni, kdo to hodili. Přece jenom to kvalifikační období trvá nadstandardně dlouho. Snad by to mělo vyjít," uvedl před odletem do Kluže.

Ani ostrý limit nepovažuje za nereálný. "Oštěp je takovej, že když se to sejde, tak se ten výkon může načíst o metry, i o hodně metrů. Měl jsem dobrou přípravu, zůstal jsem zdravý a házel jsem docela daleko v přípravě. Teď to závodění je trošku jiná situace. Když to nevyjde teď, tak doufám, že se to prodá na olympiádě," řekl závodník, jehož letošní maximum je 82,63 metru z Odložilova memoriálu, kde skončil třetí.

Kvalifikaci s přísnějším limitem a doplňováním podle žebříčku považuje za celkem dobrou myšlenku, jejíž provedení má ale háčky. "Možná ty mítinky jsou hodnocené až nadstandardně. Je problém se dostat na dobře hodnocený mítink, zvlášť v Evropě. Situace teď byla taková, že Japonci a Američané, kteří jsou tam za mnou, si objeli mítinky doma a neměli tam zahraniční konkurenci. Takže si to rozdělili mezi sebou. Proto, i když nemají naházené lepší výkony, tak mají vysoké body," přiblížil Veselý možné úskalí.

Pro olympijskou kvalifikaci má větší význam mistrovství republiky než mezinárodní soutěž družstev, protože národní šampionáty jsou zařazené do kategorie B, zatímco první liga ME družstev je bodovaná jako céčko, podobně jako Odložilův memoriál a Kladno hází.

Veselý má program kvůli olympiádě poměrně nabitý, od březnových závodů v JAR absolvoval už sedm startů. Na pondělním mítinku Kladno hází raději vynechal poslední dva pokusy, aby vydržel fit. "Už mám nějaké roky a těch závodů jsem i kvůli kvalifikaci na olympiádu šel hodně. Jsem trošku rozbitej a po každém závodě mám nějaké bolístky. Na Kladně jsem byl rád, že i když jsem se moc necítil, že jsem třetím pokusem hodil. Pak jsem si říkal, že zkusím ještě jeden, protože podmínky byly skvělé," řekl osmatřicetiletý bronzový olympijský medailista z Londýna, který na kladenském Sletišti skončil druhý výkonem 81,30.

V Kluži absolvuje zkrácenou soutěž se třemi základními a čtvrtým hodem, pokud bude v nejlepším kvartetu. "Tyhle pokusy o větší atraktivitu atletiky výkonům moc nenahrávají. A na ranking jsou potřeba výkony," poznamenal Veselý. Tři pokusy jsou obdobou kvalifikací velkých soutěží. "Ač mám svůj osobní rekord z kvalifikace a vždycky jsem házel v kvalifikacích, tak to opravdu není na závody ideální," dodal Veselý, který si maximum 88,34 hodil v kvalifikaci OH 2012 v Londýně.