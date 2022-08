Oštěpař Vadlejch byl druhý na Diamantové lize v Lausanne

Lausanne - Oštěpař Jakub Vadlejch skončil na mítinku Diamantové ligy v Lausanne druhý výkonem 85,88 metru. Čerstvý vicemistr Evropy z Mnichova nestačil jen na olympijského vítěze Níradže Čopru z Indie, který hned v první sérii předvedl hod dlouhý 89,08. Třetí místo obsadil Američan Curtis Thompson, jenž za Vadlejchem zaostal o více než dva metry.

Vadlejch prohrál s Čoprou stejně jako na červencovém mistrovství světa v Eugene, kde ho indický atlet předčil o čtyři centimetry v boji o stříbrnou medaili. Od té doby olympijský šampion kvůli zraněnému tříslu nezávodil.

"Níradž byl dneska extrémně odpočatý. Měsíc nezávodil, tak měl trošičku navrch," řekl Vadlejch v nahrávce pro média. V soutěži čtyřikrát pokořil hranici 84 metrů.

"Čtyři hody přes 84 metrů pět dní po finále mistrovství Evropy, to je skvělé. Před tímhle závodem jsem neměl myšlenky na nic. Lhal bych, kdybych řekl, že nejsem unavený. Jsem za ten dnešek hrozně rád," uvedl český reprezentant, který v květnu na Diamantové lize v Dauhá poprvé přehodil 90 metrů.

Poslední závod sezony ho čeká 8. září ve finále Diamantové ligy v Curychu. "Udělám všechno pro to, abych to zakončil důstojně," poznamenal majitel diamantové trofeje z let 2016 a 2017.

První porážku pod širým nebem od mistrovství světa 2019 utrpěl světový rekordman ve vrhu koulí Ryn Crouser. Dvojnásobný olympijský vítěz se dnes jen jednou dostal za 22 metrů a stejně jako na MS v Dauhá ho porazil americký krajan Joe Kovacs. Ten byl výkonem 22,65 o 60 centimetrů lepší. V posledních třech sezonách prohrál Crouser celkově jen jeden závod - letošní halové mistrovství světa, kde ho předčil Brazilec Darlan Romani.

Dvojnásobný evropský šampion z Mnichova Nor Jakob Ingebrigtsen zvítězil v běhu na 1500 metrů v nejlepším letošním světovém čase 3:29,05. Nizozemka Femke Bolová, která na kontinentálním mistrovství získala dokonce tři zlata, ovládla závod na 400 metrů překážek za 52,95. Pod hranici 53 sekund se evropská rekordmanka dostala v této sezoně už pošesté.

Překvapivým vítězem běhu na 110 metrů překážek se stal Jamajčan Rasheed Broadbell. Šampion letošních Her Commonwealthu vyhrál v novém osobním rekordu 12,99.

Bez dvou ze tří jamajských hvězd se musela obejít ženská stovka. Mistryně světa a nejrychlejší žena sezony Shelly-Ann Fraserová-Pryceová nakonec nenastoupila a olympijská šampionka Elaine Thompsonová-Herahová byla diskvalifikovaná za předčasný start. Jejich krajanka, vicemistryně světa Hericka Jacksonová, pak o setinu podlehla Američance Aleiae Hobbsové, jež zvítězila v čase 10,87.

Na krátkých překážkách vyhrála olympijská vítězka Jasmine Camachová-Quinnová (12,34) před mistryní světa a světovou rekordmankou Tobi Amusenovou (12,45).

Muži:

200 m (vítr +1,3 m/s): 1. N. Lyles 19,56, 2. Norman (oba USA) 19,76, 3. Richards (Trin.) 19,95.

1500 m: 1. J. Ingebritsen (Nor.) 3:29,05, 2. Kipsang (Keňa) 3:29,93, 3. McSweyn (Austr.) 3:30,18.

110 m př. (vítr 0,0 m/s): 1. Broadbell (Jam.) 12,99, 2. Cunningham 13,10, 3. Holloway (oba USA) 13,11.

3000 m př.: 1. El Bakkali (Mar.) 8:02,45, 2. Amare (Et.) 8:12,07, 3. Bett (Keňa) 8:12,08.

Výška: 1. Procenko (Ukr.), 2. Baršim (Kat.), 3. Harrison (USA) všichni 224.

Trojskok: 1. Díaz Hernández 17,67, 2. Martínez 17,50, 3. Díaz Fortun (všichni Kuba) 17,44.

Koule: 1. Kovacs 22,65, 2. Crouser (oba USA) 22,05, 3. Gill (N. Zél.) 21,70.

Oštěp: 1. Čopra (Indie) 89,08, 2. Vadlejch (ČR) 85,88, 3. Thompson (USA) 83,72.

Ženy:

100 m (0,0 m/s): 1. Hobbsová (USA) 10,87, 2. Jacksonová (Jam.) 10,88, 3. Ta Louová (Pobř. slon.) 10,89.

400 m: 1. Paulinová (Dom. rep.) 49,87, 2.Williamsová (Bar.) 49,94, 3. Cofilová (Dom. rep.) 50,13.

100 m př. (0,0 m/s): 1. Camachová-Quinnová (Portor.) 12,34, 2. Amusanová (Nig.) 12,45, 3. Jonesová (USA) 12,47.

3000 m: 1. Niyonsabaová (Bur.) 8:26,80, 2. Monsonová (USA) 8:26,81, 3. Chebetová (Keňa) 8:27,14.

400 m př.: 1. Bolová (Niz.) 52,95, 2. Russellová 53,92, 3. Knightová (obě Jam.) 54,33.

Tyč: 1. Šutejová (Slovin.) 470, 2. Kennedyová (Austr.) 470, 3. Murtová (Fin.) 460.

Trojskok: 1. Rojasová (Ven.) 15,31, 2. Rickettsová (Jam.) 14,64, 3. Bechová-Romančuková (Ukr.) 14,31.