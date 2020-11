Oslavy 17. listopadu se uskuteční z velké části on-line

Praha - Z velké části do on-line prostředí se letos přesunou oslavy 17. listopadu, některé akce se ale i přes omezení pohybu lidí kvůli koronavirové epidemii budou konat v ulicích. Na pražském Albertově sice nebude tradiční pódium, ale bude možné tu položit svíčku. Prahou projdou také dvě desítky účastníků maskovaného průvodu Sametové posvícení. Politici přijdou položit květiny k pamětní desce na Národní třídě. Program premiéra Andreje Babiše (ANO) zatím není znám, prezident Miloš Zeman věnuje dění 17. listopadu 1989 především tichou vzpomínku.

Koncert pro budoucnost bude mít formu přímého přenosu koncertů a řečnických vystoupení bez přítomnosti veřejnosti. Účastníci, mezi nimiž budou například The Plastic People of the Universe, Tomáš Klus nebo Ewa Farna, vystoupí v uzavřeném areálu na Václavském náměstí. Bez posluchačů v hledišti se uskuteční také Koncert pro svobodu a demokracii České filharmonie, který bude přenášet ČT Art.

Udílení Cen Paměti národa bude bez laureátů cen a s předtočenými vstupy přenášenými Českou televizí. Společnost Post Bellum letos ocení pět osobností z Česka i Slovenska. Mezi nimi je třeba židovská lékařka, která se v Osvětimi starala jako vychovatelka o malé děti, nebo žena, která po únoru 1948 pomohla několika lidem přes hranice. Post Bellum v týž den pořádá také on-line aukci uměleckých děl.

Pietní akt pořádaný každoročně před Hlávkovou kolejí v Praze 2 se letos také nebude konat obvyklým způsobem. Symbolicky se ale budou pokládat květiny k pamětním deskám od 09:00 do 10:00. Květiny se obvykle pokládají také v Žitné ulici u pamětní desky obětí nacistických represí Jana Opletala a Václava Sedláčka.

On-line se také uskuteční oslavy Korzo národní. Ve 12:30 začnou streamované debaty, lidé se rovněž budou kromě diskusí, koncertů a divadel moci mimo jiné připojit ke sledování Modlitby pro Martu, kterou z balkonu Národního divadla zazpívá Aneta Langerová. Před Novou budovou Národního muzea by měl být slavnostně odhalen pylon připomínající památku Jana Palacha.

Uctít výročí sametové revoluce na Národní třídě, jež bude celý den uzavřena pro dopravu, se chystá řada politiků - dopoledne by měli dorazit předsedové Pirátů Ivan Bartoš, KDU-ČSL Marian Jurečka, ODS Petr Fiala, TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, STAN Vít Rakušan nebo předseda poslanecké Sněmovny Radek Vondráček (ANO). Památku tamtéž uctí také předseda České konference rektorů a rektor České zemědělské univerzity v Praze Petr Sklenička. KSČM se chystá uctít památku Jana Opletala před Hlávkovou kolejí, tamtéž se dříve chystá předseda SPD Tomio Okamura.

Zatím není jasné, jaký program bude mít premiér Babiš. Loni položil za skandování a pískání několika protestujících květinu a zapálil svíčku na Národní třídě. Doprovodili ho někteří ministři za hnutí ANO. Posléze si premiéři zemí visegrádské čtyřky (V4 - ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko) a předseda německého Spolkového sněmu Wolfgang Schäuble výročí připomněli v Národním muzeu.

"Jako již tradičně věnuje pan prezident jako přímý účastník dění 17. listopadu 1989 především tichou vzpomínku. K tehdejším událostem se pan prezident vyjádří právě ve státní svátek prostřednictvím rozhovoru pro Parlamentní listy," sdělil ČTK mluvčí Hradu Jiří Ovčáček.

Dohlížet na klidný průběh oslav a shromáždění budou policisté z pořádkové, dopravní i kriminální služby, stejně jako členové antikonfliktního týmu. Z dosavadních poznatků policie nevyplývá, že by shromáždění měla být nějakým způsobem narušována.

Na 15:30 je na pražské Letné naplánována další demonstrace proti vládním protiepidemickým opatřením. Poslední protest na Staroměstském náměstí se po oficiálním ukončení akce zvrhl v bitku s policií.