Oslabené Slovácko remizovalo s Hradcem Králové a potřetí za sebou nevyhrálo

Mladá Boleslav - Fotbalisté Slovácka remizovali v 18. kole první ligy na hřišti Hradce Králové 2:2 a v nejvyšší soutěži potřetí za sebou nezvítězili. Hosty poslal do vedení v 36. minutě Václav Jurečka, po hodině hry však tým z Uherského Hradiště přišel o vyloučeného Petra Reinberka a nováček soutěže stav otočil. Nejprve se po dorážce neproměněného pokutového kopu trefil Adam Vlkanova a v 81. minutě se prosadil z další penalty Jakub Rada. Bod Slovácku zachránil sedm minut před koncem opět Jurečka, který se s devíti brankami dotáhl k čelu tabulky ligových střelců.

Svěřencům trenéra Martina Svědíka patří v tabulce čtvrté místo, na pátou Ostravu ale mají k dobru už jen bod. Hradec Králové, který v domácím azylu v Mladé Boleslavi neprohrál ani devátý ligový zápas, je nadále šestý.

Oba týmy zahájily duel opatrně a do první větší příležitosti se dostal až ve 24. minutě hostující Jurečka. Jeho pokus v dobré pozici zablokovali obránci. Sedmadvacetiletý útočník se však ještě před přestávkou dočkal. V 36. minutě jej našel přesnou přihrávkou v pokutovém území Petržela a odchovanec Opavy tentokrát nedal tvrdou ranou brankáři Fendrichovi šanci. Jurečka se prosadil po dvou zápasech.

Domácí se ve druhé části tlačili za vyrovnáním a blízko k němu byl ve 49. minutě Prekop, v nadějné příležitosti ale překopl. O chvíli později se zase běžel po rychlém protiútoku na brankáře Nguyena Vašulín, hostující gólman však jeho přízemní střelu vyrazil míč na roh.

Východočeši se dočkali až po hodině hry. Po centru Vlkanovy z pravé strany fauloval v pokutovém území Reinberk nabíhajícího Novotného a rozhodčí Franěk nařídil pokutový kop. Hostující obránce navíc dostal červenou kartu. K penaltě se postavil Vlkanova, a přestože Nguyen jeho první ránu vyrazil, na dorážku byl již krátký. Královéhradecký záložník vstřelil pátý gól v ligové sezoně.

Svěřenci trenéra Koubka v početní výhodě svého soupeře ještě více zatlačili a v 67. minutě mohl duel otočit Vašulín, z malého vápna však trefil jen boční síť. Aktivní hra "Votroků" nicméně slavila úspěch 10 minut před koncem. Po dalším rychlém brejku byl faulován v pokutovém území Vlkanova a Franěk nařídil po kontrole situace ze záznamu další pokutový kop.

Z něj pak střídající Rada umístěnou ranou překonal Nguyena a šestou brankou v ligové sezoně se osamostatnil v pozici nejlepšího střelce týmu před Dvořákem, který do utkání po operaci kolene nezasáhl.

Domácím však radost vydržela jen dvě minuty. Slovácko se i přes oslabení usadilo ve vápně soupeře a Jurečka tvrdou ranou pod břevno rozhodl o dělbě bodů. Nic na tom už v závěru nezměnil ani královéhradecký Vašulín, jehož vychytal Nguyen.

Hlasy po utkání:

Miroslav Koubek (trenér Hradce Králové): "Bylo to zajímavé utkání. Padly v něm čtyři branky a mělo to náboj. Zápas jsme začali dobře, byli jsme aktivní. Bohužel jsme v první půli neměli účinnou útočnou fázi. Slovácko nás nepouštělo, kam bychom si přáli a chyběla nám údernost. Soupeř podnikal přes Petrželu průnikové akce a směrem dopředu byl lepší než my. Jednou jsme pak zaváhali a inkasovali. V kabině jsme si řekli, že se dá utkání otočit. Připravili jsme si změny a druhý poločas jsme odehráli, jak jsme si představovali. Mužstvo znovu prokázalo morálku. Vybojovali jsme penaltu a přečíslení jednoho muže, což byl významný moment. Srovnali jsme a šli si dál za vítězstvím. Když jsme přidali i druhý gól, měli jsme si to vedení už pohlídat. To, že jsme dovolili soupeři vyrovnat, je jediná věc, která mě mrzí. Jinak hodnotím náš výkon pozitivně. Chválím mužstvo, že dokázalo stav otočit, což v české lize proti Slovácku dokázaly snad jen Budějovice."

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Z hlediska naší defenzivy to byl zápas rozdílných poločasů. V první půli jsme velice dobře bránili a Hradec eliminovali. V ofenzivě jsme se ale nemohli zprvu prosadit a byli jsme slabí v odraženým míčích. To se ale po 15 minutách změnilo. Vytvořili jsme si šance a dostali se do vedení. Ve druhé půli jsme ale nepochopitelně pustili Hradec do brejkových příležitostí, ze kterých vznikla třeba penalta. Naše defenzivní práce se mi vůbec nelíbila. Ztráceli jsme na prostředku balony a de facto jsme soupeři vytvářeli šance sami. Hradec duel bohužel otočil ze dvou pokutových kopů, takže si cením, že jsme na to ještě zareagovali a vytěžili alespoň bod. Vzhledem k našemu vedení jsme měli utkání dohrát a vyhrát. Na druhou stranu, když to soupeř otočil, je člověk rád alespoň za to, že se nám podařilo v 10 hráčích vyrovnat."

FC Hradec Králové - 1. FC Slovácko 2:2 (0:1)

Branky: 63. Vlkanova, 81. Rada z pen. - 36. a 83. Jurečka. Rozhodčí: Franěk - Kubr, Pfeifer - Adámková (video). ŽK: Vašulín - Kalabiška, Svědík (trenér). ČK: 61. Reinberk (Slovácko). Diváci: omezený počet.

Hradec: Fendrich - Klíma, Král, Čech - Mejdr, Kodeš (63. Rada), Soukeník, Novotný - Prekop, Vašulín, Vlkanova. Trenér: Koubek.

Slovácko: Ngyuen - Reinberk, Hofmann, Kadlec, Kalabiška - Daníček, Havlík - Petržela (73. Cicilia), Sadílek (74. Navrátil), Holzer (66. Tomič) - Jurečka (90.+2 Kohút). Trenér: Svědík.