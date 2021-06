Organizace: Návrh MF na snížení rozpočtu na vědu je krátkozraký

Praha - Zástupci akademické sféry a některých organizací kritizují návrh ministerstva financí (MF) na redukci rozpočtu na vědu pro příští rok. Podle záměru MF by se měly oproti letošku snížit výdaje na vědu o 3,6 procenta na 36,1 miliardy korun. Postup ministerstva je krátkozraký, zaznělo na dnešní tiskové konferenci na Akademii věd ČR (AV) v Praze. Snížení rozpočtu podle kritiků hrozí oslabením možností výzkumu, utlumením investic do vědy a v budoucnu i vyšším odlivem talentovaných vědců do zahraničí.

Letošní rozpočet na vědu je zhruba 37,47 miliardy korun, meziročně o 1,22 miliardy víc. Podle střednědobého výhledu mělo jít do této oblasti příští rok 38 miliard korun, současný resortní návrh tak představuje výrazné snížení. První místopředseda vládní rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) Pavel Baran už dříve uvedl, že původně zamýšlených 38 miliard nestačí. RVVI tak pro příští rok navrhuje rozpočet ve výši 39,35 miliardy korun. Předsedkyně AV Eva Zažímalová dnes podotkla, že ani tato částka není přehnaná, mimo jiné reflektuje inflaci. Zástupci AV, České konference rektorů, Svazu průmyslu a dopravy České republiky, Asociace výzkumných organizací, Vysokoškolského odborového svazu i Rady vysokých škol výši požadovanou RVVI podporují. Návrh RVVI v pondělí projedná vláda. Účastníci konference dnes uvedli, že MF argumentuje aktuálním stavem státního rozpočtu, do pondělního jednání vlády podle nich také žádná další schůzka ze zástupci resortu nebude.

Zažímalová na konferenci uvedla, že peníze na vědu, nejsou peníze, "které se utrácejí", ale investice do budoucnosti. Upozornila, že státy s rozvinutou úrovní vědy se mnohem lépe vyrovnávají i s dopady pandemie covid-19. Vyzdvihla také roli tuzemských výzkumných organizací a vysokých škol v posledním roce, kdy vyvíjely například sady pro testování, ochranné pomůcky a zapojily se do testování. Předseda České konference rektorů Petr Sklenička pak připomněl předloňské memorandum, které s vládou uzavřeli představitelé akademické sféry. Podle memoranda, v případě příznivého stavu financí, měly růst "pevné" peníze určené na rozvoj výzkumných organizací a vysokých škol o čtyři procenta ročně. Vyjádřil zklamání, že pro následující rok od něj vláda odstoupí a pokles financí může být tak výrazný.

Libor Kraus z Asociace výzkumných organizací pak označil záměr ministerstva za krátkozraký. Podle kritiků může mít krácení peněz v budoucnu obecně dopad na všechny části systému, které z rozpočtem na vědu pracují. Sklenička uvedl, že největší dopad by pocítily vysoké školy a Akademie věd. Sklenička je rektorem České zemědělské univerzity v Praze.

Jan Proksch ze Svazu průmyslu a dopravy a Milan Pospíšil z Rady vysokých škol dnes také odmítli argumenty, že by důsledky poklesu mohly zmírnit evropské peníze, které půjdou na vědu z operačních programů nebo některých segmentů Národního plánu obnovy. Zdůraznili, že toto financování má svá specifika, mimo jiné jde o krátkodobé projekty. Státní rozpočet na vědu má podle nich jinou roli. Proksch také podotkl, že peníze zaslané do výzkumu se v dlouhodobém horizontu vrátí do ekonomiky v podobě daní.

Z konkrétních příkladů dopadu poklesu financování pak Proksch zmínil například situaci Technologické agentury ČR. "Loni byla krácena o půl miliardy. Kvůli tmu se nemohla vypsat další soutěž v programu Národního centra kompetence a teď hrozí, že ta soutěž opět nebude vypsána," popsal Proksch. Podle jeho slov je riziko, že týmy působící v oblasti energetiky či průmyslu 4.0, vzniklé během první soutěže, se v budoucnu rozpadnou.

Zažímalová dnes také zdůraznila, že výzkumné organizace "soutěží" o vědce z celého světa a potřebují jim tedy nabídnout dobré podmínky. To podle ní každá redukce rozpočtu "drasticky" ohrožuje. Jako další důsledky možného poklesu financí pak Zažímalová uvedla třeba nižší investice do přístrojů, oprav budov či nové výstavby.

"Vědeckou instituci budujete desítky let a pak stačí dva, tři roky špatného financování a můžete zase začít skoro od začátku," řekla ČTK Zažímalová. "Pořád věřím, že se nám podaří přesvědčit vládu, aby navrhla v té oblasti vědy, výzkumu, vývoje nějaký alespoň trošku prorůstový rozpočet," uzavřela předsedkyně.