Organizace Islámský stát se v současnosti soustředí na Afriku, tvrdí USA

Rabat - Teroristická organizace Islámský stát (IS) se v současnosti zaměřuje na Afriku a snaží se také obnovit své struktury na Blízkém východě. Na setkání mezinárodní koalice proti této organizaci to dnes v Marrákeši řekla náměstkyně amerického ministra zahraničí Victoria Nulandová. V loňském roce IS stál za zhruba 500 teroristickými útoky, při nichž zahynulo bezmála 3000 lidí, uvedla agentura AP.

Podle Nulandové IS zůstává velkou mezinárodní hrozbou, ačkoliv již neokupuje rozsáhlé území v Iráku a Sýrii. "Musíme bdít nad neustálou hrozbou, kterou (IS) představuje kdekoliv na světě, a to hlavně tady na africkém kontinentě," uvedla Nulandová. V Iráku a Sýrii se organizace snaží využít každé možnosti, která se naskytne, aby obnovila své struktury.

Podle mezinárodní koalice se IS snaží rozšířit své působení v Africe, a to hlavně v Sahelu a ve státech ležících u Guinejského zálivu. K IS se v současnosti hlásí skupiny aktivní například v Mali, Nigeru, Burkině Faso či Mosambiku. Zvýšenou aktivitu IS vykazuje také v Afghánistánu a několik útočníků na izraelském území se nedávno rovněž přihlásilo k IS. Organizace se snaží pomstít likvidaci svého vůdce abú Ibráhíma Hášimího Kurajšího, kterou provedly americké jednotky v únoru.

Podle Nulandové IS podnikl v loňském roce na 500 útoků, které si vyžádaly zhruba 3000 obětí. Podle Maroka přes 40 procent útoků organizace podnikla právě v Africe. Mezi roky 2018 až 2021 se počet teroristických činů souvisejících s IS zvýšil o 43 procent, tvrdí Washington.

Podle marockého tisku se setkání mezinárodní koalice proti IS účastní v Marrákeši zástupci 80 zemí světa. Washington chce letos vybrat 700 milionů dolarů (zhruba 16 miliard korun) na stabilizaci a rekonstrukci oblastí, které IS okupoval. Koalice vznikla v roce 2014, kdy IS měl pod kontrolou rozsáhlé oblasti v Sýrii a Iráku. O tato území přišel po několika letech bojů v roce 2018 a 2019.