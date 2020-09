Oprava Libeňského mostu má vyjít asi na dvě miliardy

Praha - Hlavní město odhaduje, že rekonstrukce všech mostů Libeňského soumostí se zachováním současné podoby historicky cenných částí vyjde na zhruba dvě miliardy korun. Začít by mohla v polovině roku 2022 a skončit v roce 2025 a její součástí má být nová konstrukce tzv. inundačního mostu, která má v případě povodní umožnit průtok vody. Na dnešním jednání dopravního výboru to uvedli náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě) a šéf Technické správy komunikací Jozef Sinčák.

Libeňský most je soumostí tvořené historickým mostem přes Vltavu a inundačním mostem na pravém břehu. Vedení města nechalo na podobu rekonstrukce zpracovat studii od společnosti Architekti a Inženýři Praha, kterou by měli v pondělí projednat radní a Scheinherr ji dnes prezentoval na výboru. V případě jejího schválení TSK plánuje vypsat tendr, a to metodou, kdy se o zakázku hlásí projektant a stavebník dohromady. TSK již loni jednu veřejnou zakázku na opravu vypsala, tu však zrušila s tím, že se přihlásil jen jeden zájemce, který nesplnil podmínky.

Most přes řeku by měl podle studie zůstat zachován ve své stávající historicky cenné podobě. Inundační most na břehu, kterým je nyní veden z větší části na násypu zeminy, bude podle Scheinherra nově na pilířích. "Při rekonstrukci jsme se nezaměřili pouze na opravu historického mostu, ale též na protipovodňovou situaci v Praze," řekl a dodal, že se tím délka soumostí fakticky zdvojnásobí. Zároveň zůstane zachován historický oblouk na břehu.

Podle aktuálního návrhu bude most široký 21 metrů a bude mít kromě dvou tramvajových kolejí v každém směru jeden pruh pro auta, jeden pro cyklisty a jeden pro chodce. V dřívějších plánech stavby nového mostu se počítalo se šířkou 26 metrů.

Scheinherr dále řekl, že se na ministerstvu dopravy pokouší dojednat, aby mohla Praha žádat o finance na opravu v rámci nového evropského programu, který by měl být vypsán v druhé polovině příštího roku. Hodilo by se to podle něj i proto, že do roku 2026 má město a TSK naplánované rekonstrukce mostů za pět miliard korun.

Libeňský most z roku 1928 nebyl od svého postavení kompletně opravován, podle dřívějších vyjádření je v havarijním stavu. Předloni byl kvůli tomu dočasně uzavřen pro auta a MHD. Nyní se podle Sinčáka při diagnostikách ukázalo, že všechny oblouky vykazují stejnou zatižitelnost jako v době stavby. Minulé vedení Prahy počítalo se zbouráním mostu a jeho nahrazením novou konstrukcí, současné vedení magistrátu ale po volbách ale rozhodlo o opravě.

Problémy se stavem mostů má Praha dlouhodobě. Na začátku prosince 2017 spadla lávka pro pěší mezi Císařským ostrovem a Trojou. Při nehodě byli zraněni čtyři lidé. Nová lávka bude hotova letos v říjnu. Praha aktuálně řeší také opravu Hlávkova mostu. Ve špatném stavu je také Palackého most a Praha letos opravuje spodní části Barrandovského mostu.