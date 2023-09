Opoziční úpravy vládního balíčku narazily na nesouhlas ministerstev

Praha - S nesouhlasem ministerstva financí i ministerstva práce se setkala naprostá většina opozičních pozměňovacích návrhů k vládnímu konsolidačnímu balíčku. Ministerstva k nim vydala svá stanoviska pro středeční jednání sněmovního rozpočtového výboru, který bude všechny pozměňovací návrhy posuzovat a před závěrečným schvalováním k nim vydá své stanovisko. Ministerstvo financí podpořilo dva koaliční návrhy a neutrální postoj zaujalo pouze k jednomu opozičnímu návrhu, který předložila poslankyně ANO Zuzana Ožanová. Stojí to v podkladech pro jednání výboru, které má ČTK k dispozici.

Návrh poslankyně Ožanové se týká takzvaných příkazových bloků v elektronické podobě, které se mají využívat hlavně při ukládání pokut. Vláda je navrhuje zavést pro policii a celníky. Pozměňovací návrh má do budoucna umožnit, aby je mohlo využívat mnohem víc úřadů. Ministerstvo financí ale upozorňuje, že návrh je spojen s nemalými technickými a finančními nároky na elektronizaci příkazního řízení. "Vzhledem k tomu, že se jedná o výkon přenesené působnosti, lze očekávat požadavky zejména územní samosprávy (ale i dalších subjektů) na finanční kompenzaci ze státního rozpočtu," stojí v materiálu.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) již dříve ujistil, že prostuduje všechny pozměňovací návrhy, i ty opoziční. Jde mu hlavně o zachování objemu úspor. Koaliční poslanci zatím předložili dva návrhy. První z nich vychází ze srpnové dohody koaličních stran, upravuje vládní balíček v řadě bodů a podpořil ho rozpočtový výbor. Druhý návrh vznesli koaliční poslanci ve druhém čtení. Podle zpravodaje k balíčku Jiřího Havránka (ODS) z většiny obsahuje legislativně technické změny. Navíc zavádí omezení při prodeji cigaret.

Ministerstvo financí nesouhlasí ani s pozměňovacím návrhem hospodářského výboru, který doporučil zachovat daňové úlevy pro včelaře. Ministerstvo poukazuje na to, že v lépe zpracované podobě už takový návrh podpořil v komplexním pozměňovacím návrhu rozpočtový výbor.

S nesouhlasem ministerstva financí se setkal například návrh místopředsedkyně Sněmovny Kláry Dostálové (ANO), aby zákon osvobodil položky související s bydlením na dva roky od daně z přidané hodnoty. Stanjurův úřad upozornil mimo jiné na to, že to nedovoluje evropská směrnice. Stejně tak dopadl návrh poslanců ANO v čele s místopředsedou Sněmovny Karlem Havlíčkem, který chtěl z balíčku vyřadit zvýšení daně z příjmů firem z 19 na 22 procent. "Jedná se o zásadní opatření ke konsolidaci veřejných financí v oblasti daně z příjmů právnických osob," uvádí MF a dodává, že ponechání sazby by mělo záporný dopad na rozpočet.

Také další návrh Havlíčka a dalších, který odmítá znovuzavedení nemocenského pojištění zaměstnanců ve výši 0,6 procenta, MF odmítlo s tím, že jde o jedno z důležitých opatření ke konsolidací veřejných financí. Úřad vlády odmítl návrh poslanců ANO v čele s lékařem Juliem Špičákem, kteří chtějí z komplexního pozměňovacího návrhu vyřadit snazší rušení výzkumných ústavů zřizovaných ministerstvy i snazší odvolávání a jmenování jejich ředitelů.

U ministerstva financí neuspěla ani předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová se svými spolustraníky, která navrhla, aby kojenecká voda a dětské pleny patřily do snížené, 12procentní sazby DPH. Ministerstvo financí uvádí, že kvůli zpřehlednění a zjednodušení daňového systému a omezení prostoru pro výkladové nejasnosti chce u všech nealkoholických nápojů sjednotit sazbu daně na 21 procentech. Výjimku bude mít kohoutková voda, mléčné nápoje a jejich rostlinné alternativy.

Předloha má pomoci podle vlády zlepšit stav státního rozpočtu. V příštím roce by měl pomoci snížit schodek o 97 miliard korun a do roku 2025 celkem o 150 miliard korun. Opozice tvrdí, že balíček je pouze o zvyšování daní, může navíc způsobit růst inflace a záporně ovlivnit ekonomický výkon.