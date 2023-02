Opozice žádá debatu o návrhu vlády na snížení červnové valorizace penzí

Praha - Opoziční hnutí ANO a SPD žádají sněmovní debatu o vládním návrhu na snížení červnové valorizace penzí, který bude Sněmovna projednávat na mimořádné schůzi od příštího úterý. Předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová navrhla, aby dnes poslanci diskutovali o podle ní účelově vyhlášeném stavu legislativní nouze ke schvalování důchodové novely. Lídr SPD Tomio Okamura zase chtěl, aby Sněmovna na dnešek zařadila bod o tom, že "vláda chce okrást důchodce".

Fotogalerie

Stav legislativní nouze umožňuje rychlejší schvalování zákonů. Schillerová upozornila na to, že jej lze využít jen za mimořádných okolností, protože významně omezuje i práva opozice. Kabinet požádal o vyhlášení legislativní nouze kvůli hrozbě značných hospodářských škod, podle Schillerové ale Česko čelí jen "nekompetenci a diletantství vlády". "Stav legislativní nouze byl vyhlášen jenom proto, abyste nám zavřeli ústa," prohlásila Schillerová. Žádala předsedkyni Sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou (TOP 09) o zdůvodnění, proč stav legislativní nouze vyhlásila.

Kabinet podle Schillerové věděl, že mírou lednové inflace budou naplněny podmínky pro letošní mimořádnou valorizaci penzí, do státního rozpočtu na ni ale nedal ani korunu. Vláda navíc podle Schillerové čekala s důchodovou novelou na dobu po prezidentských volbách. Připomněla, že každý penzista přijde touto změnou valorizace jen letos v průměru o 7000 korun.

Debatu o "krácení důchodů" žádali i místopředsedové Sněmovny za ANO Klára Dostálová a Karel Havlíček. "Vláda ví, že důchodci nevyjdou do ulic a nebudou protestovat," řekla Dostálová. Havlíček pokládá vládní návrh za neetický a za "podraz".

Okamura zopakoval, že poslanci SPD budou schvalování důchodové předlohy brzdit. "I kdybychom měli nocovat ve Sněmovně několik dní, tak tomu budeme bránit," prohlásil. V případě přijetí novely ji chce SPD napadnout u Ústavního soudu. "Jde o hanebnost, kterou lze srovnat s krádeží za bílého dne," dodal Okamura, který navrhoval projednání i dalších mimořádných bodů. Požadoval, aby poslanci debatovali například o případném zvyšování daní, o zdražování a o dostupnosti bydlení.

Koaliční politici dnes opozičním zástupcům vzkázali, že pokud budou brzdit chod Sněmovny dlouhým navrhováním změn programu nynější schůze, dnešní jednací den se prodlouží i po 19:00.

Rakušan žádá o projednání návrhu na korespondenční volbu ze zahraničí

Ministr vnitra a vicepremiér Vít Rakušan (STAN) požádal vedení Sněmovny o zařazení senátního návrhu na zavedení korespondenční volby ze zahradničí na jednání pléna. Novinářům dnes na tiskové konferenci své stranické frakce řekl, že je norma životaschopná, není proto nutné, aby ministerstvo předkládalo vlastní návrh. Senátní návrh je podle něj kvalitní. Senát normu schválil v říjnu 2021, poslanci ji dosud na program schůze nezařadili.

Podle současných pravidel mohou Češi v zahraničí hlasovat jen na velvyslanectvích, což je časově i finančně nákladné pro krajany, kteří žijí daleko od jejich sídel. Česko je tak podle navrhovatelů změny jednou z posledních pěti zemí EU, které zatím hlasování poštou uzákoněno nemají. Poštu by podle nich k hlasování mohlo využít na 600.000 Čechů, kteří v cizině žijí trvale nebo tam odjeli za prací či studiem. Naposled téma rezonovalo při lednové volbě nové hlavy státu.

Novela vychází z vládního zákona o správě voleb. Počítá s tím, že si volič vyžádá od zastupitelského úřadu identifikační lístek, předvyplněnou doručovací obálku a hlasovací obálku. Hlasovací lístek s preferovaným volebním uskupením by si vytiskl na webových stánkách ministerstva vnitra, případně označil preferenčními hlasy, poté by jej vložil do hlasovací obálky a tu pak i s vyplněným identifikačním lístkem do doručovací obálky. Písemnost by pak odeslal nebo osobně doručil zastupitelskému úřadu, který by ji v den voleb předal volební komisi. Lístky by pak byly započítány spolu s ostatními do celkových výsledků voleb. Tvůrci novely náklady odhadli na pět milionů korun.

Senát se o zavedení korespondenčního hlasování snaží dlouhodobě, podobně jako některé strany ve Sněmovně.