Opozice kritizuje, že návrh rozpočtu nezahrnuje daňové změny

Praha - Opoziční politici kritizují, že návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 320 miliard korun, kterým se začne plénum Sněmovny zabývat ve středu, nezahrnuje úpravy z projednávaného daňového balíčku, do kterého by se mohlo dostat zrušení superhrubé mzdy a snížení daně z příjmu. Řekli to na dnešních tiskových konferencích před schůzí dolní komory. Piráti a TOP 09 avizovali, že navrhnou vrátit rozpočet vládě k přepracování. Vládní návrh přijde před poslance podpořit prezident Miloš Zeman.

Návrh na zrušení superhrubé mzdy předložil premiér Andrej Babiš (ANO) formou poslaneckého pozměňovacího návrhu k daňovému balíčku pro příští rok. Sněmovna by o něm měla ve třetím čtení jednat v následujících dnech. Podobný návrh předložil i vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Oba poslanecké návrhy počítají se zrušením superhrubé mzdy, liší se ale ve výši daňových sazeb. Babiš navrhuje zavedení sazeb daně z příjmu 15 a 23 procent, Hamáček 19 a 23 procent a zároveň zvýšit o 200 korun měsíčně daňovou slevu na poplatníka.

Podle exministra financí a šéfa poslaneckého klubu TOP 09 Miroslava Kalouska je návrh ve svých příjmech mimo ekonomickou realitu a je v rozporu s politickými prioritami kabinetu. Ve výdajích pak neodpovídá aktuálním prioritám souvisejících s epidemiologickou krizí. "Je to soubor nepravdivých čísel postavených na nereálných scénářích. Není to seriózní návrh zákona o státním rozpočtu," uvedl Kalousek. TOP 09 navrhne vrátit rozpočet k přepracování s doporučením, aby byl sestaven pro nynější ekonomickou realitu. Stejně chtějí podle místopředsedy rozpočtového výboru Mikuláše Ferjenčíka postupovat Piráti.

Předseda ODS Petr Fiala uvedl, že to, co dostali poslanci k dispozici, se dá označit jako cár papíru a složka, která nedává ve vztahu k realitě příliš smysl. "Je to důkaz vládní bezradnosti a neodpovědnosti," řekl. Rozpočet je podle Fialy neodpovědně připravený, obsahuje smyšlená čísla a proto jej ODS nepodpoří.

Komunisté, s jejichž pomocí menšinový kabinet hnutí ANO a ČSSD prosadil minulé rozpočty, návrh tento týden propustí do druhého čtení. "Během druhého čtení podá KSČM několik pozměňovacích návrhů a 16. prosince rozhodne podle jejich přijetí," uvedla komunistická předsedkyně rozpočtového výboru Miloslava Vostrá.

Podle místopředsedkyně STAN Věry Kovářová by mohl při zahrnutí zrušení superhrubé mzdy a dalších návrhů schodek být až o 100 miliard korun vyšší. Připomněla, že ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) do návrhu úpravy daňového balíčku nezahrnula, protože ještě neprošel legislativním procesem, ale loni tak učinila i v případě balíčku, který schválen ještě nebyl.

Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka uvedl, že poslanci budou schvalovat materiál, který je v zásadě bezcenný. Postup vlády nepovažuje za standardní. Vyzval ji, aby se nejprve domluvila v rámci koalice a v případě věcí, které se týkají i dopadu na státní rozpočet v příštích letech. A třeba přizvala zástupce opozice k jednání.

Hnutí SPD rozpočet jako celek nepodpoří, také kritizuje nezahrnutí výpadku příjmů po plánovaném zrušení superhrubé mzdy nebo třeba snížení spotřební daně na motorovou naftu. Návrh je podle poslance Jana Hrnčíře nerealistický, neodráží dění v letošním roce a počítá například s plánovanými příjmy z digitální daně, jež ještě nebyla schválena.