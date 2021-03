Opozice kritizuje obnovení projektu české vakcíny na covid-19

Praha - Opoziční strany kritizují rozhodnutí vlády pokračovat v projektu české vakcíny na covid-19. Piráti upozorňují na nesrovnalosti v rozpočtu projektu. Náklady na další fázi vývoje, která má zahrnovat výrobu látky pro klinické zhodnocení její bezpečnosti a účinnosti, se předběžně odhadují až na 250 milionů korun. Strany žádají podrobnější informace o tom, jaké jsou výsledky dosavadního vývoje vakcíny.

Kabinet pokračování projektu české vakcíny schválil v pondělí. Ministerstvo zdravotnictví si od vakcíny slibuje, že by mohla chránit i proti novým mutacím koronaviru. Vývoj očkovací látky byl loni kvůli dostupnosti komerčních vakcín zastaven. Na projektu české vakcíny loni pracovali odborníci ze Státního zdravotního ústavu (SZÚ), Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) a Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM). Koordinátorkou týmu byla poslankyně ANO Věra Adámková.

Piráti v tiskové zprávě uvedli, že záměr neslibuje žádný jasný přínos. Plánují proto interpelovat ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO). "Vývoj nepřinesl zatím žádné uspokojivé výsledky, z hlediska vědy jde v podstatě o neúspěch. Projekt za zhruba 30 milionů nemá jedinou recenzovanou odbornou publikaci," řekla první místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová. Veřejnost si podle ní zaslouží jasné vysvětlení, na co mají být další peníze vynaloženy.

Poslanec Petr Třešňák (Piráti) upozornil na některé nedostatky projektu. "Nerozumím tomu, proč jsou ve výzkumném projektu například vyčleněny peníze na stavební úpravy až za 80 milionů korun. Více než polovina rozpočtu směřuje zpět do institucí, bez podrobnější specifikace, jak s ním bude naloženo," uvedl. Projekt navíc podle expertů oslovených Piráty nelze při daném rozpočtu provést. "Dle jejich názoru je představa vytvořit produkční kapacity, provést preklinické a klinické studie za 250 milionů korun naprosto scestná," dodal.

Předseda lidovců Marian Jurečka novinářům řekl, že česká vakcína je slepou cestou. "Bylo by fajn, kdyby vláda předložila alespoň dílčí informace, jak vývoj probíhal doposud, co se podařilo a za jaké finanční prostředky," uvedl. Šéf STAN Vít Rakušan označil projekt za nesmysl, od úřadů by také očekával spíš zhodnocení, jak se vyplatily doposud vynaložené peníze.