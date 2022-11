Opičí neštovice se budou napříště nazývat mpox, rozhodla WHO

Ženeva - Infekční onemocnění opičí neštovice má být napříště celosvětově označováno zkráceným anglickým názvem mpox. Rozhodla o tom dnes Světová zdravotnická organizace (WHO). Nové označení zavádí s okamžitou platností, ale jeden rok ještě bude možné používat oba názvy.

WHO krokem reagovala na kritiku, že dosavadní název nemoci je rasistický a stigmatizující. Slovo mpox je přitom zkráceninou anglického označení pro opičí neštovice (monkeypox). Nový název byl zvolen proto, že ho lze i v jiných jazycích snadno vyslovovat a používat.

Nemoc, která se původně vyskytovala téměř výhradně v některých regionech Afriky, se jmenuje opičí neštovice proto, že v roce 1958 byla poprvé objevena u opic. S letošními epidemiemi nákazy však opice nemají nic společného. Přenáší se těsným tělesným kontaktem.

Podle pravidel WHO ovšem obecně platí, že názvy nemocí by neměly odkazovat na konkrétní země, regiony nebo zvířata. Podobně například po propuknutí pandemie covidu-19, která má patrně původ v čínském Wu-chanu, WHO urychleně zavedla neutrální název, aby zamezila označením jako čínský vir nebo wuchanský vir. Covid je akronym z anglických slov coronavirus disease (koronavirová nákaza). Číslovka 19 znamená, že nemoc se poprvé objevila v roce 2019.

Mpox je poměrně mírné infekční onemocnění, které se letos se prudce rozšířilo po celém světě. Zachyceny byly desetitisíce případů nákazy.