Operátoři: Podmínky aukce pro sítě 5G jsou diskriminační

Praha - Navržené nové podmínky aukce kmitočtů pro rychlé mobilní sítě 5G v pásmech 700 a 3500 MHz jsou podle mobilních operátorů diskriminační zejména v oblasti národního roamingu a porušují pravidla EU o státní podpoře. Zároveň nepodporují budoucí miliardové investice do 5G. Vyplývá to z vyjádření firem. Veřejná konzultace skončila v pondělí, aukce by podle záměru Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) mohla začít v polovině roku.

"S ohledem na uvedené porušení zákonných povinností ČTÚ, nedodržování směrnic EU a pravidel státní podpory trváme na tom, aby ČTÚ návrh podmínek zrušil, podstatně přepracoval a znovu otevřel veřejnou konzultaci," uvedli zástupci T-Mobilu.

Podle Barbory Havelkové z tiskového oddělení ČTÚ regulátor dnes začal zkoumat jednotlivé připomínky došlé v rámci veřejné konzultace a bude je vyhodnocovat i v kontextu ostatních. "Není tedy možné se k nim v tak krátké době bez řádného prostudování vyjádřit. Nicméně to, že stávající mobilní operátor napadá podmínky na podporu konkurence, není překvapující," podotkla.

Regulátor by měl podle Vodafonu na základě zkušeností s epidemií koronaviru zohlednit nový cíl, a to zajistit mobilní sítě s dostatečnou kapacitou, spolehlivostí a odolností. Úřad by měl také k podmínkám doplnit podkladový dokument obsahující do budoucna zaměřené posouzení zohledňující hospodářskou soutěž na trhu mobilních služeb, které poskytne vyhodnocení a odůvodnění, jaký rozsah povinnosti je v nadcházejícím výběrovém řízení přiměřený a jaký rozsah přiměřený není.

Povinnost národního roamingu v návrhu operátoři považují za příliš rozsáhlou a neproporcionální. Pokud bude uložena, měla by se podle nich vztahovat pouze na subjekty, které v této aukci získají přístup ke kmitočtům v pásmu 700 MHz, a ne pro firmy, které získaly kmitočty v minulých aukcích nebo které získají kmitočty pouze v pásmu 3400-3600 MHz. Měla by také vyžadovat vyšší počáteční pokrytí území vlastní sítí, a to alespoň 20 procent místo deseti. Měla by také platit na omezenou dobu a neobsahovat cenovou regulaci.

Povinnost velkoobchodní nabídky by měla být podle firem stejná jako v předchozí aukci pro zachování kontinuity metodiky a neměla by být rozšířena na tzv. light virtuální operátory.

Spektrální limit pro stávající operátory v pásmu 3400-3800 MHz by měl být podle O2 i ostatních firem navýšen, aby všem účastníkům aukce bylo umožněno získat spektrum o rozsahu minimálně 80 MHz až 100 MHz namísto 60 MHz. To by umožnilo poskytnout rychlost nad jeden Gbit/s. Firmy zároveň navrhly, aby úřad nevyčleňoval 40 MHz mimo aukci pro průmyslové sítě, které by pak využívalo jen omezené množství průmyslových firem pro své potřeby.

Podmínky pokrytí v pásmu 700 MHz jsou podle některých firem nastaveny nepřiměřeně. Měly by být na úrovni 95 procent zastavěných ploch katastrálního území každého města nad 50.000 obyvatel a 95 procent obyvatel každého okresu České republiky.

Návrh již dříve kritizovala Asociace provozovatelů mobilních sítí. Podle posudku právní kanceláře Squire Patton Boggs pro asociaci podmínky mohou být v rozporu s evropským právem a představovat nepovolenou podporu. "Podmínky aukce, zejména v části tzv. národního roamingu, se jeví jako deformující trh a mohou představovat nedovolenou veřejnou podporu," uvedla partnerka kanceláře Hana Gawlasová.

O kmitočty má vedle stávajících operátorů zájem například společnost Nordic Telecom nebo nově energetická firma ČEZ. Spekulovalo se i o Sazka Mobilu. ČTÚ pod vedením nové předsedkyně Hany Továrkové nechal původní podmínky aukce na začátku letošního roku přepracovat, aby měla aukce větší šanci přilákat nové operátory, a zvýšit tak konkurenci na trhu.