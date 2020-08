Opatření ve školách se budou řídit semaforem MZd

Praha - Školy zahájí svou činnost 1. září v běžném provozu se zvýšenými hygienickými opatřeními. Doporučení k ochraně proti koronaviru se v nich budou řídit mimo jiné podle systému čtyř stupňů rizika nákazy, který ministerstvo zdravotnictví používá pro označování epidemiologické situace v jednotlivých okresech. Novinářům to dnes řekl ministr školství Robert Plaga (ANO). Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha by se školy mohly uzavřít v případě označení některého okresu červeným, tedy nejvyšším stupněm rizika. Školy v přírodě a výlety mohou školy organizovat. V noci na dnešek dostali první ředitelé škol v Česku manuál k provozu za epidemie koronaviru.

Ministerstvo zdravotnictví podle Plagy doplnilo svůj systém pro označování rizika nákazy v okresech o takzvaný semafor pro školy. V současnosti jsou podle mapy ministerstva všechny regiony s výjimkou Prahy a Frýdku-Místku v nejnižším, tedy nulovém stupni rizika, ve kterém budou moct fungovat ve standardním režimu. Hlavní město s Frýdeckem-Místeckem jsou ve stupni prvním, tedy zeleném, kdy by se měl omezit do školy vstup cizím lidem a schůzky s rodiči by se měly konat on-line.

Horší žlutý stupeň by měl vést k omezení aktivit mimo standardní organizaci školy a minimalizaci potkávání klientů v čekárnách školských poraden a červená by podle Vojtěcha mohla vést k výraznějšímu omezení provozu školy a přechodu na distanční vzdělávání.

Při zahájení školního roku se od dětí podle Plagy nebude vyžadovat prohlášení o bezinfekčnosti, které bylo podmínkou návratu do škol v květnu a červnu. Na rozdíl od jara ministerstvo školství s epidemiology nestanovilo nyní ani žádná pravidla pro omezení počtu žáků ve třídách, mohou se tedy sejít celé. Konkrétní podmínky provozu a vnitřního režimu škol mají stanovit ředitelé.

Podle Vojtěcha bude pro provoz škol od září zásadní hygiena. Bude se dbát na mytí rukou, dezinfekci, správné smrkání nebo úklid a větrání místností. Školy by měly podle ministra zdravotnictví omezit akce, kde se potkávají děti z různých tříd. Umožní to hygienikům nedávat do karantény velké skupiny dětí. Toto doporučení se podle Plagy týká také družin. Pokud to bude možné, měly by je školy podle něj organizovat tak, aby v nich byly děti jen z jedné třídy. Rozhodnutí ale bude na ředitelích škol, dodal.

Za přísných hygienických podmínek budou moct fungovat i školní jídelny. Žáci z různých tříd by se v nich ale měli potkávat co nejméně. Jídelny proto mohou obědy vydávat delší dobu, nebo mohou vymezit části místnosti pro jednotlivé třídy. Zakázáno bude samoobslužné odebírání příborů, nápojů, polévek či salátů.

Školy v přírodě a výlety mohou školy organizovat

Školy v přírodě a školní výlety nebudou v nadcházejícím školním roce plošně zakázány, školy je mohou organizovat. Jejich konání bude záviset na aktuální epidemiologické situaci, řekl dnes na tiskové konferenci ministr Robert Plaga (ANO). Podle manuálu se bude epidemiologická situace posuzovat podle semaforu ministerstva zdravotnictví. Ministerstvo v manuálu upozornilo, že epidemiologická situace v době plánování a objednání akce může být rozdílná než situace v době konání akce.

Na školy v přírodě podle dřívějších údajů Asociace dětské rekreace jezdí ročně zhruba 200.000 dětí. Zotavovací akce pro děti do 15 let vláda ve svém harmonogramu uvolňování podnikatelských činností původně uváděla v poslední vlně nejprve od 8. června, po zrychlení od 25. května. Podle tiskového oddělení ministerstva školství kabinet 18. května schválil mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví, které vícedenní akce škol do odvolání zakázalo. Povoleny byly od 27. června, tedy až po skončení školního roku.

Podnikatelé zaměření na dětskou rekreaci chtějí s ministry jednat o náhradách za neuskutečněné školy v přírodě a podpoře poptávky pobytových akcí pro děti v dalších obdobích. Provozovatelé sledují velký pokles zájmu o sjednání nových akcí, bez státní podpory očekávají značný propad tržeb i příští rok.

Školy dostaly v noci pokyn k provozu za epidemie

V noci na dnešek dostali první ředitelé škol v Česku manuál k provozu za epidemie koronaviru. Do začátku školního roku zbývají dva týdny. ČTK potvrdili přijetí manuálu od ministerstva školství někteří ředitelé i prezident Asociace ředitelů základních škol Michal Černý. Materiál určuje jak hygienická opatření, tak i například pokyny pro pomoc dětem s překonáním mezer ve vzdělání kvůli uzavření škol v minulém školním roce.

Vyžadovaná hygienická opatření jsou podle Černého pro školy zvládnutelná. V manuálu jsou převážně jen doporučení. Samotný způsob provedení opatření ministerstvo nechává na ředitelích, což šéf asociace uvítal. Netěší ho ale, že ve školách bude mimo třídy povinné nošení roušek. Manuál obsahuje mimo jiné také návod pro postup škol v případě, že by některý z žáků měl příznaky nákazy koronavirem, či se u něj nákaza potvrdila.

Manuál se podle Černého, který dokument při jeho vzniku připomínkoval, nezabývá jen organizačními věcmi. Obsahuje mimo jiné doporučení České školní inspekce pro učitele, jak od září přistupovat k rozjezdu výuky a jak podpořit děti, které mají ve znalostech z minulého školního roku velké mezery. Dokument také podle něj obsahuje informaci, že by školám měli s doučováním dětí pomoci vysokoškolští studenti z pedagogických fakult.

Manuál podle dřívějšího vyjádření ministra školství Roberta Plagy (ANO) obsahuje barevně odlišená závazná opatření, doporučení a informativní část. Vedle hygienických opatření, jako je časté větrání či mytí rukou, je jeho součástí také návod k organizaci výuky na dálku.

Kvůli pandemii koronaviru byly školy část druhého pololetí uplynulého školního roku zavřené. První manuály k ochraně proti koronaviru obdržely v dubnu a fungovaly podle nich po svém částečném znovuotevření do konce školního roku. Docházka byla do té doby dobrovolná a děti se mohly učit i z domova. Základní školy měly v minulém školním roce zhruba 953.000 žáků a střední školy 424.000. Podobné množství jich zřejmě budou mít i v nadcházejícím roce.