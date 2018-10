Praha - Astronomická observatoř v Ondřejově si v neděli 21. října připomene výročí 90 let od odevzdání hvězdárny státu zakladatelem Josefem Fričem. Stalo se tak v den desátého výročí založení Československa, 28. října 1928. Observatoř dnes spravuje Astronomický ústav Akademie věd ČR, který o oslavě informoval v dnešní tiskové zprávě.

Akce začne ve 14:00 a zakončena bude o čtyři hodiny později slavnostním ohňostrojem na "radarové louce". Součástí bude též například živý obraz osobností první republiky nebo průvod s lampiony k uctění Fričovy památky. Vstupné je dobrovolné, návštěvníci mohou dorazit v kostýmech či s doplňky z jakékoli historické etapy existence republiky. Mimořádné prohlídky pro veřejnost se uskuteční 28. října.

"Ondřejovská hvězdárna je dnes součástí Astronomického ústavu AV ČR. Vědci u nás pracují ve čtyřech odděleních - Slunečním, Stelárním, Oddělení meziplanetární hmoty a Oddělení galaxií a planetárních systémů. V mnoha oborech jsme na světové špičce a jsme také začleněni do nejvýznamnějších evropských struktur, především do Evropské jižní observatoře a Evropské kosmické agentury. A tak si myslím a doufám, že by na nás byl zakladatel ondřejovské hvězdárny pyšný," uvedl ředitel Astronomického ústavu AV ČR Vladimír Karas.

Historie hvězdárny sahá do 21. ledna 1898, kdy Frič koupil zalesněný pozemek na vrcholu Manda u Ondřejova. Vybudování české observatoře si dal za životní cíl společně s bratrem Janem, který však krátce před tím zemřel.

První pozorovatelnou byla dřevěná bouda v ohradě na svahu Mandy, výstavba vlastní observatoře začala až roku 1905 podle projektu architekta Josefa Fanty. O osm let později byla mimo jiné na observatoři zřízena první rádiová stanice v Čechách pro příjem časových signálů, uvádí zpráva.

V roce 1928 nabídl Frič observatoř státu pro účely Univerzity Karlovy s podmínkou, že bude ryze českým samostatným ústavem. O rok později začala hvězdárna pracovat celoročně. V listopadu 1942 ji převzali němečtí okupanti, po válce se opět stala součástí Státní hvězdárny. Po ustavení Československé akademie věd v roce 1952 přešla observatoř pod její správu.

O 15 let později byla otevřena dvacetimetrová kopule, v níž se nachází největší dalekohled v České republice, tzv. Perkův dalekohled.